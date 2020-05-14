В России развеяли страхи норвежцев из-за американского радара

Радар в норвежском городе Варде действительно является стратегически важным объектом, но может стать целью для России исключительно во время войны, заявил бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.

"Радар, который расположен в норвежском Варде, входит в систему предупреждения о ракетном нападении и действительно является стратегически важным объектом и в случае начала войны станет первоочередной целью. Но нынешняя реакция норвежцев чрезмерная – это результаты западной пропаганды, которая долгое время настраивала людей против России", – сказал Лузан, передает РИА "Новости".

Его поддержал и экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. "Радар системы "Глобус" в городе Варде находится здесь на протяжении нескольких десятилетий, в настоящее время он модернизируется. Вообще даже не рассматриваю вероятность, что этот радар будет атакован, никакой войны между нашими странами не предвидится", – отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Варде на севере страны, устанавливая новое американское оборудование, что вызывает беспокойство у местных жителей из-за возможной реакции России. При этом мэр Варде Эрьян Йенсен заявил, что "радар – это заноза в глазу" для России, а потому "обострения ситуации исключить нельзя".

В феврале 2019 года издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Варде. По утверждению издания, "драматично сымитированная атака" произошла 14 февраля 2018 года, еще одна "атака" была предпринята в 2017 году.

Алина Назарова