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Известия.ru

Украина закупит у США три крупные партии вооружения

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital

Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Он напомнил, что два катера Island Украина уже получила в прошлом году. Теперь же планируется передача еще трех, однако пока коронавирус тормозит процесс.

Кроме того, посол указал, что в текущем году Киев закупил, а не получил в рамках помощи, американские противотанковые комплексы Javelin.

В дальнейшем украинская сторона также намерена продолжать покупать оружие США.

«Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать», - подчеркнул Ельченко.

По его мнению, закупки Киев совершит до конца года.

Впервые купить американские комплексы Javelin в 2015 году предложил ныне бывший президент Украины Петр Порошенко. США долго не решались на такие поставки. Во время президентства Барака Обамы его администрация передавала Киеву сухпайки, аптечки, обмундирование, но не летальное оружие.

Ситуация изменилась после победы на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа. Вашингтон передал Киеву первую партию противотанковых ракет весной 2018-го. Речь шла о 37 комплексах и более чем 200 ракетах на сумму $47 млн.

Москва отмечала, что такие поставки могут привести к обострению ситуации в Донбассе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
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