Присяга новобранцев пройдет без родителей из-за эпидемии коронавируса

Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 13 мая.

«Не допускается в целях исключения инфицирования личного состава присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к военной присяге», — отметил он.

Кроме того, до снятия противоэпидемических ограничений не будут проводиться торжественные отправки со сборных пунктов субъектов РФ, отметил Герасимов.

По его словам, состояние здоровья новобранцев для военного ведомства «превыше всего».

29 апреля стало известно, что призывников будут тестировать на коронавирус на сборных пунктах перед отправкой в войска.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая.