Войти
Известия.ru

«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

524
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз МС» на МКС осенью 2020 года. Об этом во вторник, 12 мая сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле Союз МС» осенью 2020 года», — заявили в «Роскосмосе».

Сумму контракта в госкорпорации раскрывать не стали, сославшись на «коммерческую тайну», передает ТАСС.

12 мая NASA опубликовало заявление о завершении с «Роскосмосом» по покупке места для американского астронавта на корабле «Союз».

По словам официального представителя американского космического ведомства Стефани Ширхольц, место для одного члена экипажа осенью 2020 года на «Союзе» будет стоить более $90,25 млн.

По данным «Интерфакса», полет запланирован на октябрь, старт состоится с космодрома «Байконур».

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования Space Shuttle. В настоящее время Россия является монополистом в вопросе доставки экипажей на МКС.

27 мая должен состояться первый за девять лет пилотируемый полет американского корабля Crew Dragon от SpaceX к МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
04.04.2019
Восточный переворот
20.03.2019
Рогозин заявил о готовности подстраховать партнеров из США
15.03.2019
Не прощай их, Юра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:33
  • 13
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар