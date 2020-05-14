«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз МС» на МКС осенью 2020 года. Об этом во вторник, 12 мая сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле Союз МС» осенью 2020 года», — заявили в «Роскосмосе».

Сумму контракта в госкорпорации раскрывать не стали, сославшись на «коммерческую тайну», передает ТАСС.

12 мая NASA опубликовало заявление о завершении с «Роскосмосом» по покупке места для американского астронавта на корабле «Союз».

По словам официального представителя американского космического ведомства Стефани Ширхольц, место для одного члена экипажа осенью 2020 года на «Союзе» будет стоить более $90,25 млн.

По данным «Интерфакса», полет запланирован на октябрь, старт состоится с космодрома «Байконур».

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования Space Shuttle. В настоящее время Россия является монополистом в вопросе доставки экипажей на МКС.

27 мая должен состояться первый за девять лет пилотируемый полет американского корабля Crew Dragon от SpaceX к МКС.