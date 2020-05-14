Войти
Газета.ru

«Болото для русских»: в США обозначили цели в Сирии

583
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

В США признали успехи России в Сирии, но пообещали "сделать это болотом"

Россия достигла военных успехов в Сирии - признал спецпредставитель Соединенных Штатов Джеймс Джеффри. При этом, он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, но альтернативы ему не видит. Дипломат также подчеркнул, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Арабской республике.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.

По словам дипломата, Москва уверена: присутствие в Сирии поможет ей в целом достичь значимых целей на геополитической арене, передает РИА «Новости». При этом, он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, но альтернативы ему не видит.

«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша задача - представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев», - пояснил сотрудник Белого дома.

Он выразил уверенность в том, что американцам нельзя покидать Сирию, передает ливанский портал Al Masdar News.

«Наше военное присутствие, хотя и небольшое, важно для общей картины. Поэтому мы призываем конгресс, американский народ, президента сохранить эти силы [в Сирии], но опять-таки это не Афганистан, это не Вьетнам, это не трясина», - сказал Джеффри.

Дипломат также указал, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Сирии.

«Моя задача - сделать это болотом для русских», - сказал представитель администрации президента США, пообещав, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать России в ее, по-видимому, наиболее желанных целях в Сирии, одной из которых является признание легитимности Башара Асада на посту президента.

Неделей ранее Пентагон признал, что в результате боевых действий американских военных на Ближнем Востоке в прошлом году погибли 132 мирных жителя и 91 человек был ранен.

По данным американского оборонного ведомства, более 20 погибших и 13 пострадавших мирных жителей зафиксировали в Ираке и Сирии, когда США проводили операции против террористов. Кроме того, скончались 108 человек и 75 были ранены в Афганистане в результате наземных и воздушных ударов.

А в марте нынешнего года сообщалось, что военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах - об этом рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По его словам, он - будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» - получал зарплату в $500 от американских военных. Они же провели с ним диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее - натовское», - подчеркнул задержанный.

При этом, представители возглавляемой США антитеррористической коалиции в Сирии заявляли, что поддерживают бойцов данной группировки. По словам американского командования, их «партнеры - «Магавир Ас-Саура» продемонстрировали свою эффективность в сдерживании «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее Асад в интервью телеканалу «Россия 24» рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в городе Идлиб на на северо-западе Сирии по поручению американских властей.

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», - сказал сирийский лидер.

Вместе с тем президент САР пообещал, что после освобождения Идлиба его войска займутся тем, что будут прогонять врагов из других районов Сирии.

Стоит добавить, что коалиция под руководством американских военных действует в Сирии без одобрения правительства Асада или каких-либо разрешений Совета Безопасности ООН.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Иордания
Ирак
Иран
Китай
Ливан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
05.03.2014
Накануне большой войны
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:33
  • 13
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар