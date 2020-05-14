Чжунго цзюньван (Китай): Россия раскрыла успехи в развитии Войск ПВО-ПРО

В последнее время Россия приоткрывает завесу тайны и демонстрирует миру успехи Войск противовоздушной и противоракетной обороны. России действительно есть чем гордиться, пишет автор, ведь у такого рода войск прекрасная подготовка и оснащение, а еще стопроцентная готовность выполнить приказ о нанесении удара.

В последнее время в российских СМИ постоянно появляются сообщения о состоянии развития Войск противовоздушной и противоракетной обороны. Благодаря публикациям, рассказывающим об учениях, вооружении и боеспособности этого оборонительного рода войск, всегда отличавшегося усиленными защитными мерами, он все чаще попадает в поле зрения общественности, лишаясь окутывавшей его секретности.

Раскрыть зонтик безопасности над головами союзников

Войска противовоздушной и противоракетной обороны были образованы во время создания ВКС в 2015 году из формирований, находившихся в подчинении штаба ПВО ВВС, и части Войск космической обороны. В число их задач входит отражение агрессии в воздушно-космической сфере, несение боевого дежурства по ПВО, контроль за соблюдением правил использования воздушного пространства и границ Российской Федерации. В связи с увеличением военного присутствия и числа мероприятий, проводимых российскими военными за рубежом, а также повышением уровня оснащенности и подготовки, Войска ПВО-ПРО стали важной частью Вооруженных Сил России.

Российские СМИ говорят, что данный род войск "раскрыл зонтик безопасности над союзниками", "внес существенный вклад" в укрепление отношений в сфере безопасности между ними. На данный момент практически завершилось строительство российско-белорусской системы воздушно-космической обороны. Создается механизм взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке для России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В ходе первых российско-сербских учениях по ПВО "Славянский щит - 2019" российские Войска ПВО-ПРО играли ведущую роль. Отрабатывалось межгосударственное дислоцирование и применение войск, несение совместного боевого дежурства по ПВО и осуществление противовоздушных операций, для отражения удара крылатых ракет и беспилотников условного противника были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". По сообщениям зарубежных СМИ, российская сторона использовала совместные действия по ПВО для укрепления военного сотрудничества с Сербией, создания в Южной Европе буферной зоны по обеспечению космической безопасности и компенсации продолжающегося расширения НАТО.

Прекрасная подготовка и оснащение

Из-за постоянного несения боевого дежурства по интенсивности подготовки Войска ПВО-ПРО не уступают любому другому роду войск. Начиная с 2015 года, боевые расчеты ПВО-ПРО проходили огневую подготовку в условиях зимы и лета, дня и ночи, на равнинах, в горах, пустыне или лесу. В 2019 году было зафиксировано 140 мероприятий, включающих выполнение специальных задач и отработку боеготовности, таких как стратегические учения "Центр-2019", а также двое межрегиональных комбинированных тактических учений, в которых были задействованы разные виды и рода войск. Во время проверки, проходившей в конце года, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин отметил, что "войска показали превосходную боевую подготовку и согласованность действий". Данные подразделения, входящие в 1-ую армию ПВО-ПРО, также располагают единственной в мире стратегической системой противоракетной обороны А-135.

Говоря о технической оснащенности данных войск, помимо известных всем ЗРК С-400 и "Тор-М", российские СМИ заостряют внимание на ЗРК С-350 "Витязь", принятом недавно на вооружение, и РЛС "Контейнер", несущей боевое дежурство. Первый ЗРК "Витязь" был передан учебному центру зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны. С-350 может эффективно противостоять любой воздушной цели, включая крылатые ракеты, в нем используются боеголовки с активным самонаведением, обороноспособность комплекса распространяется на все направления, а боекомплект в четыре раза больше, чем у С-400.

Первый образец радара "Контейнер" был размещен в мордовском селе Ковылкино, на боевое дежурство он заступил в декабре 2019 года. Данная РЛС способна отслеживать все летающие аппараты в радиусе 3 тысяч километров, в среднем за день ей удается обнаружить и отследить около 10 тысяч воздушных целей. Россия планирует разместить РЛС "Контейнер" и радиотехнические батальоны Войск ПВО-ПРО в Калининграде и Арктике. Установка радаров значительно повысит качество разведки и ПВО, осуществляемых российской стороной в европейском регионе.

Готовы в любое время выполнить приказ о нанесении удара

В 2020 году Россия нацелена на усиление боевой подготовки и применения Войск ПВО-ПРО в условиях реальных боевых действий. В постановлении правительства РФ "О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве" сказано, что Войска ПВО-ПРО "применяют по судну-нарушителю на поражение оружие и боевую технику". При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 километров (для Южного и Восточного военных округов - 100 километров), или при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от государственной границы над территорией Российской Федерации неопознанного воздушного судна приводятся в готовность номер один дежурные силы, готовые в любое время выполнить приказ о нанесении удара.

В ВКС уделяют особое внимание подготовке личного состава Войск ПВО-ПРО, курсанты последних курсов Военной академии воздушно-космической обороны ежегодно проходят практику в боевых частях. В 2019 году боевые расчеты ПВО-ПРО, сформированные из стажирующихся курсантов, выполняли боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений ВКС, на практике повышая уровень специальной подготовки. По сообщениям российских СМИ, для воплощения в жизнь Концепции развития воздушно-космической обороны РФ, выдвинутой Владимиром Путиным в 2020 году, Войска ПВО-ПРО будут укреплять сотрудничество между подразделениями, примут участие в ряде мероприятий боевой подготовки, в том числе в стратегических учениях "Кавказ-2020", привнесут новое в результаты тактических исследований "противостояния крылатым ракетам и группам небольших БПЛА, летящих на малой высоте и с низкой скоростью".

Лю Лэйна (刘磊娜)