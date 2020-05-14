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ТАСС

Подлодка "Князь Владимир" вышла в море на контрольные испытания

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Стратегическая атомная подводная лодка проекта "Князь Владимир"
Стратегическая атомная подводная лодка проекта "Князь Владимир".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По итогам испытаний будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Князь Владимир" ушел во вторник из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ", - сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

"Князь Владимир" - первый корабль проекта 955А "Борей-А". Он полностью прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава".

На разных стадиях строительства на "Севмаше" находятся четыре "Борея-А". Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев этого проекта. Также существуют планы по строительству дополнительно двух "Бореев-А".

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 МБР "Булава". В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
ТОФ
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