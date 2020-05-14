При поддержке танкеров: ВМФ получит универсальные заправщики

Черноморский флот получит первый уникальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов». Судно способно передвигаться в самых тяжелых погодных условиях. При этом с него можно перекачивать на другие корабли топливо и горюче-смазочные материалы, а также передавать грузы. И самое главное — танкер способен выполнять спасательные задачи: от поиска пострадавших, до ремонта и буксировки терпящих бедствие плавсредств. Эксперты отмечают, что универсальные корабли серьезно расширят возможности ЧФ.

Черноморский флот получит первый уникальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов». Судно способно передвигаться в самых тяжелых погодных условиях. При этом с него можно перекачивать на другие корабли топливо и горюче-смазочные материалы, а также передавать грузы. И самое главное — танкер способен выполнять спасательные задачи: от поиска пострадавших, до ремонта и буксировки терпящих бедствие плавсредств. Эксперты отмечают, что универсальные корабли серьезно расширят возможности ЧФ.

Увеличит автономность

В настоящее время ВМФ завершает формирование экипажа танкера «Вице-адмирал Паромов». Он войдет в состав отряда обеспечения ЧФ. Ожидается, что судно передадут флоту в нынешнем году, однако, возможна, небольшая задержка сроков ввода в строй. В этом случае на корабле поднимут Андреевский флаг в начале следующего года, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Танкеры этого проекта серьезно расширят возможности ЧФ, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Любой отряд боевых кораблей, выходя в дальний поход, берет с собой буксир и танкер, — рассказал он «Известиям». — Танкер снабжает корабли топливом, ГСМ, запчастями и продуктами. Буксир в случае поломки сможет отбуксировать плавсредство. Это позволяет серьезно увеличить автономность отряда. Танкеры проекта 03182 — универсальны. Они легко справятся с задачами, которые сейчас решают суда двух типов, а при необходимости смогут потушить пожар или принять участие в поисковых и патрульных действиях.

Новые танкеры станут использовать в основном в Средиземном море, уверен бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Советская Средиземноморская эскадра имела четыре танкера, — сообщил «Известиям» эксперт. — Они заправляли не только корабли, но и дизельные подводные лодки. Надеяться на то, что запасы топлива нужной марки получится пополнить в иностранном порту, не стоит — это дорого, а кроме того, энергетические установки адаптированы к использованию отечественного дизеля или мазута. Наконец, существует вероятность, что иностранные порты могут неожиданно закрыть для российских военных кораблей. В таком случае, без танкера не обойтись.

Мал да удал

Минобороны России в 2014-2015 годах заключило контракты на постройку для ВМФ четырех малых морских танкеров проекта 03182. Первые два судна строят в Нижнем Новгороде для ЧФ. Еще два собирают на верфях во Владивостоке — их передадут Тихоокеанскому флоту.

Головной танкер «Вице-адмирал Паромов» заложили 1 сентября 2016 года. Он назван в честь вице-адмирала Рудольфа Паромова, который командовал 8-й оперативной эскадрой ВМФ СССР в Индийском океане, а позже был начальником Управления вспомогательного флота ВМФ СССР.

Суда данного проекта универсальны и способны решать широкий круг задач. В первую очередь они предназначены для транспортировки и хранение жидких и сухих грузов, а также для перевозки пассажиров. Их оснастка позволяет в открытом море перекачивать солярку и другие ГСМ на плавсредства, а также перегружать грузы в бочкотаре, ящиках, поддонах или контейнерах. С кораблей танкер способен принять любой вид сухого мусора, пищевых, а также жидких отходов, включая загрязненную воду — в том числе и нефтепродуктами. При необходимости судно сможет обслуживать транспортные операции в портах.

Новый танкер способен вести самостоятельное патрулирование в районах, опасных для мореплавания из-за погодных условий. Или аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых месторождений. Причем, даже с поддержкой авиационной группировки.

На корме судна предусмотрена взлетно-посадочная площадка для вертолета класса Ка-27. Также танкер способен взять на борт несколько современных беспилотных летательных аппаратов, которые могут вести разведку в радиусе нескольких десятков или сотен километров — в зависимости от моделей дронов.

В случае чрезвычайного происшествия корабль примет участие в аварийно-спасательных работах по оказанию помощи терпящим бедствие морякам. В частности, он способен снять суда с мелей и рифов. А также откачать воду из затопленных отсеков и отбуксировать плавсредство в ближайший порт. Танкер поможет и при пожаре — необходимые помпы и водометы входят в его штатный набор оборудования.

Но самое главное, корабли проекта 03182 могут действовать в любых широтах, включая северные. Они способны работать в арктических морях при толщине льда от 0,6 до 0,8 м. Такие характеристики позволят использовать их при проводке судов по Северному морскому пути, который в последние годы активно осваивается, и даже принимать участие в арктических научных экспедициях.

Сам танкер довольно небольшой — полное его водоизмещение составляет около 3.5 тыс. т, а длина и ширина — 75 и 15,4 м соответственно, но имеет отличную мореходность. В экипаже — 24 человека, но есть возможность разместить на борту еще, как минимум, восемь.

Сейчас ВМФ уделяет особое внимание материальному обеспечению кораблей. Для их размещения на базе ЧФ задействована вся береговая инфраструктура — от пирсов и мастерских до арсеналов. В частности, этим воспользуются и новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».

Любому военному кораблю нужен пирс, система подачи ГСМ, сжатого воздуха, электричества, пара, а экипажу — разнообразные рационы питания. Не обойтись и без мастерских для починки судовых механизмов и сверхсовременных систем оружия. Наконец, требуются арсеналы для хранения ракетного и минно-торпедного и другого оружия, а также специальные краны для погрузки боекомплекта и грузов. Во времена СССР береговая инфраструктура не могла обеспечить боевые корабли всем необходимым. В итоге срок их службы серьёзно сокращался.