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ТАСС

Роскосмос подтвердил подписание контракта на доставку астронавта NASA на корабле "Союз"

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Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © NASA

Корабль отправится к МКС осенью

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскосмос и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на пилотируемом корабле "Союз МС". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Сумму контракта в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку "это является коммерческой тайной".

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о завершении консультаций с госкорпорацией "Роскосмос" относительно приобретения места на российском корабле "Союз", который должен быть запущен осенью к МКС. По словам официального представителя американского ведомства Стефани Ширхольц, НАСА заплатит более $90 млн за место на "Союзе" и сопутствующие услуги.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил 1 мая, что стороны близки к выработке соглашения относительно приобретения места на "Союзе", запуск которого к МКС намечен на октябрь текущего года. Он допустил также возможность покупки второго места.

США прекратили собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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