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Интерфакс-АВН

Пентагон планирует оказать финансовую помощь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb

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Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг обанкротившейся в марте британской спутниковой компании OneWeb для улучшения покрытия связью военных в Арктике, сообщил во вторник заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон.

По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он во вторник на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с Конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса - ИФ)".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Этот капитал необходим для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", отметил он.

В настоящее время компания OneWeb занимается вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанного с пандемией COVID-19. Между тем, по данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложили финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 интернет-спутника, обеспечив глобальное покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

В настоящее время Космические силы США используют всего два полярных спутника для обеспечения безопасной и устойчивой к помехам военной связи. Однако коммерческие спутниковые провайдеры предоставляют значительно большие возможности, в которых остро нуждается Пентагон.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Франузской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

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