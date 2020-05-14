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Интерфакс-АВН

Лукашенко утверждает, что после парада Победы в Минске снизилась заболеваемость пневмониями

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 12 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - отметил Лукашенко на совещании во вторник. Сюжет был показан на белорусском телеканале "ОНТ".

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - продолжил президент.

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний - ИФ), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава государства.

Как сообщалось, Белоруссия в текущем году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая в республике число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человека соответственно.

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1 комментарий
№1
14.05.2020 05:27
Батька сильно прав, что для того, чтобы отменять конституцию в угоду ВОЗ нужны гораздо более веские основания, чем новый грипп. Да в Беларуси тоже отслеживают контакты больных, там есть карантин для них, но коронабесия там нет.

В России уже в апреле было достигнуто равновесие  - число поступающих в больницы приблизилось к числу выздоравливающих. "Чумные бараки", которые строил Собянин реально не понадобились. Потому у нас довольно много берут в больницы просто простуженных. К тому же за выявленных и госпитализированных с вирусом дают деньги, которые оседают у чиновников и администрации больниц.
Смертность от коронавируса меньше смертности от отравления суррогатным алкоголем и несвежими продуктами. К тому же, когда в непрофильные больницы попадают заражённые без симптомов они заражают медперсонал (случаи описаны), который тоже заражает пациентов. Т.е. репрессии, которые привели к увеличению употребления суррогатов, косвенно способствуют смертности и распространению вируса. Хотя по словам Мурашки за первые 4 месяца 2020 общая смертность была НИЖЕ чем весной 2019 на 5%.
В ежеденевной смертности - смертность от вируса составляет где то 10%, т.е. это не тот уровень из-за которого стоило огород городить и создавать стрессовые ситуации. Смертность от последствий стресса (сердечно - сосудистые заболевания), а также увеличение неврозов и психозов, которые сказываются не сразу, намного превышает положительный эффект.
Уже в конце апреля процент заражённых жителей в той же Москве был порядка 1% и теперь их просто выявляют. Да, есть новые случаи, но от репрессий процесс распространения уже давно практически не зависит. Власти просто обкатывают технические механизмы тотальной слежки. Именно потому их действия по запугиванию населения угрозами штрафов, ужасами страданий больных, и т.д. тотальный контроль, слежка в парках с беспилотников и т.д., призванные ОПРАВДАТЬ антиконституционные действия "заботой о гражданах" называют КОРОНАБЕСИЕМ.
Я не молод, потому для меня особенно тревожно, что создан прецедент по поражению граждан страны в правах ТОЛЬКО ЗА ВОЗРАСТ, как будто возраст 65+ - это преступление. Если бы статистика показала, что пожилые - катализаторы распространения заразы, то о чём то можно было говорить, но это ни разу не подтвердилось.
Остаётся позавидовать белорусам, потому что ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА - это то, на чём стоит нормальное государство!  
Потому, полагаю, что в конституцию нужно внести пункт, строго регламентирующий ситуации, определяющий критерии, для ограничения прав граждан.
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