Законопроект о диверсификации в ОПК внесен в Госдуму

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Законопроект, который вводит в закон о промышленной политике определение диверсификации ОПК, внесен в Госдуму. Авторы считают, что его принятие создаст законодательную основу для стимулирования данного процесса, речь идет о предоставлении преференций в госзакупках, налоговых льготах, субсидировании из бюджета.

Документ (N95477-7) опубликован в электронной базе данных Госдумы. Авторы - сенатор Алексей Дмитриенко, Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев.

"Термин "диверсификация" встречается в различных федеральных законах и подзаконных актах, однако определения данного понятия на законодательном уровне до сих пор не дано", - говорится в пояснительной записке к документу. В законопроекте диверсификация производства в ОПК определяется как стимулирование производства новых видов высокотехнологичной промышленной продукции гражданского назначения. Предлагается, что правительство ежегодно будет утверждать план по диверсификации, который будет включать, в частности, шаги по взаимодействию с кредитными учреждениями для получения заемных средств, осуществлению централизованных государственных и муниципальных закупок, предоставлению субсидий на финансирование разработок.

Авторы считают, что в план может быть включено предоставление организациям ОПК, осуществляющим диверсификацию производства, налоговых льгот по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, например, на период освоения производства соответствующей гражданской продукции.

Принятие закона позволит правительству синхронизировать работу различных органов власти и реализуемых ими мероприятий, говорится в пояснительной записке.