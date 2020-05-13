NASA заявило о договоренности с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

NASA заявило о завершении переговоров с «Роскосмосом» по покупке места для американского астронавта на корабле «Союз», который должен отправиться к Международной космической станции (МСК) осенью. Об этом в ведомстве сообщили 12 мая.

В сообщении говорится, что переговоры завершены, «чтобы подтвердить приверженность агентства безопасным операциям за счет постоянного американского присутствия на борту Международной космической станции до того, как коммерческие корабли будут доступны на постоянной основе», пишет ТАСС.

В 2019 году между сторонами велись переговоры о предоставлении двух мест на корабле для американских астронавтов.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что речь идет о выделении по одному месту на «Союзе МС-17» со стартом в октябре 2020 года и на «Союзе МС-18» со стартом в апреле 2021 года.

В феврале глава корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что соответствующее соглашение уже готово и может быть подписано в апреле.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.