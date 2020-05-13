На чем «потянут» американские танки к границам Беларуси и России

Польские вооруженные силы намерены приобрести более сотни тягачей с прицепами для транспортировки танков и другой бронетехники. Речь идет об объявленном министерством национальной обороны Польши тендере, на закупку 31 тягача с опцией последующей покупки еще 78 единиц техники.

Если говорить о технических требованиях, предъявляемых Войском Польским, то новые танковозы должны вмещать не менее 60 тонн транспортных средств и, таким образом, обеспечивать перемещение танков семейства Challenger/Leopard. Допускается использование платформ переменной ширины. Новые тягачи должны быть в состоянии преодолеть водное препятствие глубиной не менее 750 мм. Другие технические требования, среди прочего, включают полноприводную систему, использование накладок, обеспечивающих движение при отсутствии давления в шинах (тип Run-Flat), кабину как минимум для двух человек, хотя дополнительным преимуществом может быть третье место и эвакуационный люк на крыше.

Для сравнения отметим, что в настоящее время Войско Польское эксплуатируют несколько моделей тягачей, в том числе 59 Iveco Trakker MP720T50WT и MP720T48WT, шесть Faun SLT 50-2 Elefant (они были получены вместе с танками Leopard 2), девять Mercedes-Benz Actros 3353AS и единичные экземпляры MAN 40.464 DFAT и VOLVO FL12H.

Кроме того, в прошлом году было подписано соглашение с компанией Jelcz, принадлежащей Польской оружейной группе, на четырнадцать бронетягачей с прицепами с опцией на следующие двенадцать единиц, три из которых без прицепов. Поставки Jelcz должны начаться в этом году и продолжаться до 2022 года.

Если объявленный в настоящее время тендер, на участие в котором заявки можно подать до 16 июня, успешно завершится поставками техники в октябре 2026 года, то количество транспортных средств этого класса в польских вооруженных силах увеличится более чем вдвое.

Предполагаемая цена покупки неизвестна. Стоит отметить, что предыдущий контракт на четырнадцать бронированных тягачей оценивается в 72,3 млн. злотых, а последующее приобретение еще двенадцати единиц транспортных средств и девяти прицепов обойдется еще в 54,2 млн. злотых. Основываясь на этой информации, можно предположить, что на основной контракт предполагается потратить около 150-200 млн. злотых, а стоимость последующей закупки может составить еще до 400 млн. злотых.

Поскольку выбор техники ведется в рамках тендера, открытым остается вопрос, каковы шансы польской оборонной промышленностью (например, тем же Jelcz) получить эти деньги, и выполнит ли свои заявления правящая элита о поддержке оборонных предприятий в трудный экономический период после глобальной пандемии.

Если б не вопрос о том, что Польша собирается на этих тягачах перемещать бронетехнику к границам Беларуси и России, то потребности Польши вполне могли бы удовлетворить и разработки Минского завода колесных тягачей. Например, белорусским предприятием был разработан автопоезд-танковоз МЗКТ-74135−99942−837211 специально по заказу из Объединенных Арабских Эмиратов. Грузоподъемность нового автопоезда составляет 136 тонн, он выполнен по трехзвенной схеме (тягач + прицеп + полуприцеп) и способен одновременно перевозить два танка или три бронемашины меньшей массы. Белорусские инженеры могут переработать свой автопоезд в соответствии с требованиями нового заказчика.

Однако известно, что польское военно-политическое руководство в последнее время отдает предпочтение американской военной технике, даже в ущерб предприятиям национального ВПК. Учитывая, что на необходимость увеличить парк тягачей и платформ для транспортировки бронетехники было указано Варшаве ее американским союзником после практической отработки переброски американских войск во время продолжающихся маневров «Defender Europe -2020», а также то, что планы Варшавы являются частью нынешней доктрины Североатлантического альянса, в которой основное внимание уделяется вопросам логистики и быстрой способности перебросить силы на восточный фланг НАТО из Западной Европы, вполне вероятно, что у американских производителей вооружения и военной техники уже готово «выгодное» предложение для Польши, от которого она просто не сможет отказаться.

Николай Астровский