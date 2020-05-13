На судостроительном комплексе «Звезда» спущено на воду первое судно

Как сообщило 12 мая 2020 года ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (Большой Камень, Приморский край), со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа "Афрамакс" "Владимира Мономах".

Спущенный на воду головной строящийся на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" танкер "Владимира Мономах" проекта 114К (строительный номер 131010) класса Aframax. Большой Камень (Приморский край), 12.05.2020 (с) ООО "Судостроительный комплекс "Звезда"

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

Длина судна - 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа.

Спуск на воду первого судна на "Звезде" - операция уникальная. Танкер "Афрамакс" был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

История строительства танкеров данного типа началась с визита Президента РФ Владимира Путина на ССК "Звезда" в сентябре 2017 года - именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса "Афрамакс".

11 сентября 2018 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась закладка первого танкера класса "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. тонн.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре "Афрамакса", а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для "Роснефтефлота". Танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. Высокая экологичность танкеров особенно важна для работы в арктическом регионе.

Справка:

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть". При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

Строительство ССК "Звезда" ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа "Афрамакс".

Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК "Звезда" строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

Полная готовность верфи - 2024 год.

В продуктовой линейке "Звезды" танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы "Лидер". "Звезда" составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

Танкер "Афрамакс" построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение, - один из самых больших стапелей в мире и крупнейший в России. В состав стапеля входят три стапельных дорожки с уникальной самоходной судо-транспортной системой.

На стапеле установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1 200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях - всего 500 тонн.

Танкер "Афрамакс" был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел". Высокотехнологичный док был поставлен ССК "Звезда" 24 июля 2018 года. Док - важнейший элемент верфи. Он дает возможность ССК "Звезда" выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док является безопорным и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Транспортно-передаточный плавучий док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.

В настоящее время на верфи работают более 3500 человек, из них 87% - жители Приморского края. К моменту окончания строительства всех объектов, 2024 году, число работников превысит 7000. Ведется активная работа по привлечению и переобучению персонала, развитию социальной инфраструктуры в г. Большой Камень и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены 10 домов, ведется активное строительство в шести микрорайонах города. Всего же до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.

Комментарий bmpd. Фактически наиболее трудоемкие и технически сложные носовая и кормовая секции корпуса головного строящегося на ССК "Звезда" танкера "Владимира Мономах" проекта 114К (строительный номер 131010) были изготовлены южнокорейской компанией Hyundai Samho Heavy Industries (входящей в состав корпорации Hyundai Heavy Industries) в Самхо-Юп (Йонгам) и доставлены в Большой Камень морским путем. На ССК "Звезда" были изготовлены только грузовые секции корпуса судна. Процесс полной локализации строительства танкеров на ССК "Звезда" будет проходить постепенно и оценочно займет не менее четырех лет.

Спущенный на воду головной строящийся на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" танкер "Владимира Мономах" проекта 114К (строительный номер 131010) класса Aframax. Большой Камень (Приморский край), 12.05.2020 (с) ООО "Судостроительный комплекс "Звезда"