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Война в Сирии вносит коррективы в защиту бронетехники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийские военные продемонстрировали еще один доработанный вариант танка Т-72. В настоящее время боевые машины этой модели наряду со средними Т-55 остаются самыми массовыми у правительственных войск.

72-й в настоящее время по ряду характеристик, например по защите, не отвечает современным требованиям. Поэтому в передней части башни были смонтированы два самодельных контейнера с наполнителем. Как правило, для таких целей используется песок или гравий.

Против современных противотанковых управляемых ракет с мощными тандемными боевыми частями такая дополнительная многослойная «броня» вряд ли поможет. Однако эффективность наиболее распространенных реактивных гранат РПГ может существенно снизить, пишет РГ, ссылаясь на информацию Twitter.

Также вызывает интерес то, что 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВТ «Утес», который находится в распоряжении командира машины, прикрыт стальными пластинами. Такое, в принципе, достаточно простое решение дает танкисту шанс спастись от вражеских пуль и осколков.

Это не единственная войсковая модернизация, ранее на другие танки устанавливались решетчатые экраны, комплексы оптико-электронного подавления Sarab трех вариантов, различные телевизионные и тепловизионные приборы наблюдения и прицеливая. Все это позволяет более эффективно сражаться с бандфомированиями международных террористов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-55
Т-72
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