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РИА Новости

На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе

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Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи "Звезда".

"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", - сказал Сечин. Он отметил, что в успех этого проекта ранее никто не верил.

Позднее во вторник "Роснефть" сообщила, что на судостроительном комплексе "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа Aframax "Владимира Мономах", который предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.

Длина судна составляет 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тысяч тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс - ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа, уточняет "Роснефть".

Танкер был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. Суда строятся для "Роснефтефлота". Танкеры типа Aframax станут первыми судами такого типа, построенными в России, подчеркивает "Роснефть".

Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью". Строительство ССК "Звезда" ведется в две очереди. Полная готовность верфи намечена на 2024 год.

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Россия
Продукция
Владимир Мономах
Компании
ДЦСС ОАО
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