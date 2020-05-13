Эксперт: далеко не все поляки считают Россию военной угрозой

ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Далеко не все поляки рассматривают Россию в качестве военной угрозы для своей страны, заявил РИА Новости президент Общества сотрудничества "Польша-Россия" Ежи Смолиньский.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с чем в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.

"Я не вижу со стороны России какой-то военной угрозы. У России есть свои проблемы, и сегодня никакого мирового конфликта без участия России нельзя решить. Мне кажется, что над формулировкой о том, что Россия является самой большой угрозой для Польши, надо сильно задуматься. Нельзя так негативно оценить российскую политику", - сказал Смолиньский.

При этом он отметил, что "далеко не все поляки ожидают нападения со стороны России, и не все поляки являются русофобами".

"Конечно, есть правые силы, которые постоянно повторяют одно и то же, но есть и группа думающих людей, и немаленькая группа людей, которые считают Россию государством и обществом, с которым мы должны поддерживать хорошие соседские отношения", - сказал собеседник агентства.

"Министр иностранных дел Лавров очень правильно сказал на недавнем выступлении перед членами клуба Горчакова, что России тоже важны нормальные отношения с Польшей, и это правда", - заключил он.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.