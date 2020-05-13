Япония проведет учения самолетов с американского авианосца

ТОКИО, 12 мая - РИА Новости. Учения самолетов с американского авианосца "Рональд Рейган" по отработке техники палубной посадки планируется провести на этой неделе на японском острове Иводзима, сообщил журналистам во вторник министр обороны Японии Таро Коно.

"От американской стороны мы получили сообщение, что на острове Иото (Иводзима) планируется провести учения по отработке на суше посадки на палубе (FCLP) авианосца "Рональд Рейган" с 14 мая по 10 июня", - сказал Коно на пресс-конференции в Токио.

Такие учения проводятся ежегодно на острове Иводзима каждый раз перед тем, как авианосец отправляется на патрулирование.

Как сообщила газета Stars and Stripes, авианосец покинул порт приписки в Йокосуке 4 мая, но часть его моряков осталась на базе, проходя карантин для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

К примеру, на другом авианосце "Теодор Рузвельт" на Гуаме в апреле было выявлено 1150 моряков, анализы которых на вирус дали положительный результат.