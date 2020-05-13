Эксперт объяснил, чего нужно бояться норвежцам из-за нового радара США

Жители норвежского города Вардё обеспокоены возможной реакцией России на модернизацию расположенного там радара Космического командования ВВС США, пишут СМИ. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в эфире радио Sputnik предположил, насколько обоснованы эти опасения.

Норвежские военные модернизируют радар системы "Глобус" в городке Вардё на севере страны, устанавливая там новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают.

"Радар – это заноза в глазу у России. Обострения ситуации исключить нельзя", – заявил мэр города Эрьян Йенсен.

"Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку", – посетовал местный житель Стиг Нильсен.

Система "Глобус" располагается в Вардё с 1998 года, это совместный проект Космического командования ВВС США и Норвежской разведслужбы. Развертывание радаров должно завершиться к 2020 году.

Официально главной задачей комплекса является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. В то же время норвежские СМИ сообщали, что РЛС предназначена для сбора развединформации.

Ранее издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведслужбы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение учебного удара по радару в Вардё. Как утверждалось, учебная атака произошла 14 февраля 2018 года, еще одна аналогичная "атака" была предпринята за год до этого. В Минобороны России эту информацию не подтверждали.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что бояться норвежцам следует не России, а действий НАТО, направленных на обострение обстановки в регионе.

"Логичнее, конечно, бояться тех действий, которые ведут к ухудшению обстановки безопасности, и норвежцы, безусловно, сами себя подставляют под удар, когда следуют за директивами НАТО и разворачивают на своей территории натовские объекты. Понятно, что Норвегия – страна-союзница альянса, но, тем не менее, есть определенные договоренности между Россией и Норвегией, они существуют – по крайней мере, на бумаге – о том, что мы будем умеренно разворачивать свою военную активность вблизи наших границ. В рамках Совета Россия-НАТО также были достигнуты договоренности, но, к сожалению, они не соблюдаются альянсом", – напомнил Сергей Ермаков.

Он выразил уверенность в том, что дополнительные военные объекты в Норвегии направлены именно против России.

"НАТО пыталось даже проводить военные учения в Баренцевом море, но благоразумия норвежцам, по крайней мере, хватило, чтобы в таких учениях масштабных не участвовать. Однако им сложно отказать в том, чтобы их территория использовалась натовцами, прежде всего, американцами, для размещения дополнительных объектов военной инфраструктуры. Понятно, что цель этих объектов, прежде всего, – в так называемом "сдерживании", а фактически в противодействии России в регионе", – отметил Сергей Ермаков.