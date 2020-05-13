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РИА Новости

Если попросят. РФ готова помочь Венесуэле в делу о морском вторжении

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Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении.
Источник изображения: © REUTERS / Venezuelan government TV

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. Россия готова оказать помощь Венесуэле в расследовании дела о морском вторжении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конвенции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"Наши спецслужбы находятся в контакте, и, если поступит на основе, опять же, соответствующих соглашений запрос об оказании такой помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что боевики на быстроходных катерах попытались высадиться на севере страны со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что целью вторжения была попытка покушения на него при финансировании и поддержке США и Колумбии.

По его словам, наемники обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео. Колумбия, в свою очередь, причастность к данным событиям отрицает.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ назвали вероятного заказчика свержения Мадуро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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