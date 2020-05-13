Если попросят. РФ готова помочь Венесуэле в делу о морском вторжении

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. Россия готова оказать помощь Венесуэле в расследовании дела о морском вторжении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конвенции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что боевики на быстроходных катерах попытались высадиться на севере страны со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что целью вторжения была попытка покушения на него при финансировании и поддержке США и Колумбии.
По его словам, наемники обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео. Колумбия, в свою очередь, причастность к данным событиям отрицает.
Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ назвали вероятного заказчика свержения Мадуро.