Если попросят. РФ готова помочь Венесуэле в делу о морском вторжении

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. Россия готова оказать помощь Венесуэле в расследовании дела о морском вторжении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конвенции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"Наши спецслужбы находятся в контакте, и, если поступит на основе, опять же, соответствующих соглашений запрос об оказании такой помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что боевики на быстроходных катерах попытались высадиться на севере страны со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что целью вторжения была попытка покушения на него при финансировании и поддержке США и Колумбии.

По его словам, наемники обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео. Колумбия, в свою очередь, причастность к данным событиям отрицает.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ назвали вероятного заказчика свержения Мадуро.