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РИА Новости

Пусть тратят деньги. Сенаторы оценили тезис Польши об "агрессивности" РФ

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Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. Польша не сможет конкурировать с Россией в части военных возможностей, и увеличением оборонных расходов она лишь оплачивает "ложные цели". Антироссийская риторика и действия властей Польши говорят о том, что России пора переходить к более жестким действиям, считают парламентарии Совета Федерации РФ.

Сенаторы Олег Морозов и Франц Клинцевич прокомментировали принятую во вторник стратегию национальной безопасности Польши, где российская "агрессивная политика" представлена в качестве основной угрозы, и в связи с этим указывается необходимость увеличения оборонных расходов.

"Пусть тратят на оборону сколько не жалко, этими деньгами польских налогоплательщиков они оплачивают свои фантомные страхи и ложные цели. Россия имеет оборонную военную стратегию и не собирается ни на кого нападать, включая Польшу. И польские политики, и военные должны хорошо понимать, что конкурировать с Россией в части военных возможностей Польша не может по определению, даже если будет тратить на оборону в разы больше", – сказал Морозов РИА Новости, отметив также, что Польша таким образом "выслуживается перед своим патроном" США, что не пойдет ей на пользу в исторической перспективе.

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич выразил мнение, что Россия должна действовать более жестко в ответ на антироссийскую риторику польских властей.

"Продолжающаяся антироссийская риторика и действия польских властей, новая военная доктрина Польши... все их выпадки говорят о том, что Россия должна переходить от толерантности к более жестким действиям", – сказал он РИА Новости.

Сенатор добавил, что ответ может быть дан на экономическом уровне, поскольку Польша до сих пор активно взаимодействует с РФ на экономических, торговых направлениях.

"Это надо прекращать", – заключил он.

Клинцевич отметил, что Польша не несет никакой угрозы и опасности для России в военном плане, и наша страна никогда не рассматривала ее как врага или реального соперника. Он подчеркнул, что данная оценка России со стороны Польши является "идеологической провокацией, политически мотивированным и недружественным действием".

Во вторник радио Sputnik сообщило, что президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика" России. В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.

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Польша
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