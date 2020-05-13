Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщает телеканал TOLO News.

Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной был принят в связи с недавними нападениями.

В телевизионном обращении Гани заявил, что "Талибан" до сих пор игнорирует призывы к прекращению огня и сокращению насилия.

Правительство перешло на режим оборонительной борьбы с талибами в конце февраля, когда представители движения согласились снизить уровень насилия в обмен на соглашение о мире с США.

Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. "Талибан" отрицает свою причастность к терактам.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.