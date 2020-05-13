Войти
РИА Новости

Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"

355
0
0
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщает телеканал TOLO News.

Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной был принят в связи с недавними нападениями.

В телевизионном обращении Гани заявил, что "Талибан" до сих пор игнорирует призывы к прекращению огня и сокращению насилия.

Правительство перешло на режим оборонительной борьбы с талибами в конце февраля, когда представители движения согласились снизить уровень насилия в обмен на соглашение о мире с США.

Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. "Талибан" отрицает свою причастность к терактам.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Похожие новости
26.03.2020
Вашингтон – третий лишний
02.04.2019
Спецпредставитель США и президент Афганистана провели встречу в Кабуле
23.07.2018
Президент попал под санкции
27.01.2016
Признанный гелий
21.10.2015
Как работать с Россией в Сирии ("Foreign Affairs", США)
19.04.2012
SIPRI: Китай и Россия вооружаются, Запад экономит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны