Турция вооружится «мини-танками»

Турецкая армия получит боевых роботов. Вчера, 11 мая, пресс-служба компании Aselsan объявила о получении контракта на производство наземных боевых роботов, которые разработчики называют «мини-танками».

Детали контракта, подписанного между Aselsan и турецким Управлением оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına, SSB), не разглашаются. При этом в Aselsan указывают, что «был подписан контракт на проект беспилотного сухопутного транспортного средства 2-го уровня среднего класса».

Боевой робот, производства Aselsan Источник изображения: aselsan.com.tr

Производителем шасси для боевых роботов выступит компания Katmerciler. Aselsan возьмёт на себя разработку и серийное производство «беспилотных наземных транспортных средств с возможностями обнаружением, наблюдения, обнаружения целей, системами вооружения, другими необходимыми системами и превосходной мобильностью».

Новые турецкие «мини-танки» будут базироваться на различных типах шасси и смогут нести боевые модули с «лёгким и тяжёлым вооружением». Так, в Aselsan указывают, что боевые машины будут иметь различные габариты, смогут управляться дистанционно или действовать в автономном режиме.