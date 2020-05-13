Начали работу судостроители Калининграда

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) возобновил работу в штатном режиме.

В связи с пандемией коронавируса с 9 апреля «Янтарь» работал в ограниченном режиме с привлечением минимально необходимого персонала для проведения неотложных работ на важнейших заказах, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода.

Решение о возобновлении работы в штатном режиме руководство «Янтаря» приняло с целью выполнения производственного плана и основных задач предприятия на 2020 год. При этом не привлекаются сотрудники, имеющие хронические заболевания, и сотрудники в возрасте 65 лет и старше – за исключением тех из них, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования подразделений. Привлечение к работе сотрудников от 65 лет и старше допускается в особых случаях по их личному заявлению.

Также на предприятии сохраняется режим повышенной готовности в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, действуют все необходимые меры предосторожности. При входе на территорию завода производится температурный контроль персонала с помощью тепловизоров, выдаются средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)