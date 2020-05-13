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Военное обозрение

Фото с палубы эсминца «Дональд Кук» озадачили американских пользователей

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Источник изображения: Фейсбук/Дональд Кук (пресс-служба ВМС США)

Американский эсминец УРО «Дональд Кук», относящий к 6-му флоту США, совершил переход через Северный полярный круг в ходе продолжающихся арктических маневров в составе группы боевых кораблей.

Напомним, что некоторое время назад «Дональд Кук» вместе с несколькими другими кораблями ВМС США и ВМС Британии провёл противолодочные учения неподалёку от морских границ России – в Норвежском и Баренцевом морях.

Появившиеся в сети фотографии с палубы эсминца первоначально озадачили американских пользователей. Потом пришли разъяснения.

Источник изображения: Фейсбук/Дональд Кук (пресс-служба ВМС США)

Как видно по фотографиям, которые публикуются с борта эсминца «Дональд Кук» военно-морских сил США, переход через Северный полярный круг вышел весьма жизнерадостным. Пресс-служба американских ВМС сообщает, что для членов экипажа, которые совершили такой переход впервые, был устроен церемониал посвящения, в том числе с обливанием забортной водой. Церемония в переводе на русский язык звучит как «Синие носы».

Источник изображения: Фейсбук/Дональд Кук (пресс-служба ВМС США)

На палубе разместили спасательные шлюпки, которые тоже заполнялись ледяной водой. В ней и проходил обряд "посвящения" в моряки, перешедшие через линию Северного полярного круга, для мужской части экипажа.

Источник изображения: Фейсбук/Дональд Кук (пресс-служба ВМС США)

Источник изображения: Фейсбук/Дональд Кук (пресс-служба ВМС США)

Американские пользователи поинтересовались у ВМС США, не могут ли такие развлечения на боевом корабле в конечном итоге негативно сказаться на здоровье моряков? Пока пресс-служба ВМС оставляет эти вопросы без комментариев.

О том, когда и где завершится арктическая миссия американских кораблей "Дональд Кук" и "Портер", пока не сообщается.

Для справки: Северный полярный круг соответствует географической широте 66°33′44″. Область Земного шара, находящаяся севернее этой широты, носит название Арктики.

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Норвегия
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Арктика
Военные учения
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