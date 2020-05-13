Войти
Российская газета

Вьетнамские Т-90 показали работу "красных глаз" комплекса "Штора"

505
0
0

Бойцы элитной 201-й танковой бригады Вьетнамской народной армии презентовали командному составу свои самые новые боевые машины -Т-90С и командирские Т-90СК российского производства.

Это прославленное соединение дислоцируется в районе Ханоя. Его воины принимали активное участие в освобождении юга государства, 45-летие которого отмечалось в прошлом месяце.

Танки в составе взвода продемонстрировали свои маневренные характеристики. Интересно, что они были "обуты" в асфальтоходные гусеницы со специальными башмаками, позволяющими сохранять дорожное покрытие.

Также показали работу "красных глаз"- комплекса оптико-электронного подавления "Штора", способного срывать наведение противотанковых ракет различных типов.

Известно, что это средство защиты доказал свою высокую эффективность в ходе сирийского вооруженного конфликта.

Присутствующие на мероприятии офицеры имели возможность сравнить новейшую технику с той, которая ранее находилась в этой бригаде. Речь о поставленных еще во времена Советского Союза средних Т-54Б с 100-мм нарезными орудиями и Т-62 с 115-мм гладкоствольными пушками.

Известно, что Т-90С/CК имеют возможность применять не только широкую номенклатуру различных боеприпасов, но и высокоточное управляемое вооружение, способное уничтожать цели на дистанции до 5000 метров.

Большой интерес вызвала также российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая не только вытаскивает с поля боя вышедшую из строя технику, но и производит в полевых условиях различные виды ремонта.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Сирия
Продукция
БРЭМ-1
Т-62
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
03.02.2020
The National Interest (США): пять самых грозных видов вооружений в СССР
30.10.2019
Вьетнамские репортёры: Усиленная броня сирийских Т-62 эти танки не спасает
24.07.2017
Военный эксперт: Т-90 в Ираке стал эффективнее "Абрамсов" и "Леопардов"
09.01.2013
Полный распил
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны