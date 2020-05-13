Вьетнамские Т-90 показали работу "красных глаз" комплекса "Штора"

Бойцы элитной 201-й танковой бригады Вьетнамской народной армии презентовали командному составу свои самые новые боевые машины -Т-90С и командирские Т-90СК российского производства.

Это прославленное соединение дислоцируется в районе Ханоя. Его воины принимали активное участие в освобождении юга государства, 45-летие которого отмечалось в прошлом месяце.

Танки в составе взвода продемонстрировали свои маневренные характеристики. Интересно, что они были "обуты" в асфальтоходные гусеницы со специальными башмаками, позволяющими сохранять дорожное покрытие.

Также показали работу "красных глаз"- комплекса оптико-электронного подавления "Штора", способного срывать наведение противотанковых ракет различных типов.

Известно, что это средство защиты доказал свою высокую эффективность в ходе сирийского вооруженного конфликта.

Присутствующие на мероприятии офицеры имели возможность сравнить новейшую технику с той, которая ранее находилась в этой бригаде. Речь о поставленных еще во времена Советского Союза средних Т-54Б с 100-мм нарезными орудиями и Т-62 с 115-мм гладкоствольными пушками.

Известно, что Т-90С/CК имеют возможность применять не только широкую номенклатуру различных боеприпасов, но и высокоточное управляемое вооружение, способное уничтожать цели на дистанции до 5000 метров.

Большой интерес вызвала также российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая не только вытаскивает с поля боя вышедшую из строя технику, но и производит в полевых условиях различные виды ремонта.

Алексей Брусилов