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Военное обозрение

В Варшаве признали Россию главной угрозой национальной безопасности республики

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Источник изображения: topwar.ru

Основной угрозой для Польши является Россия. Данное утверждение прописано в новой Стратегии национальной безопасности польской республики, подписанной президентом Анджеем Дудой. Церемония прошла в президентском дворце и широко освещалась местными СМИ, включая телевизионные и сетевые трансляции.

Глава польского государства Анджей Дуда во вторник, 12 мая, подписал новую Стратегию национальной безопасности Польши. По мнению авторов документа, основной угрозой для польской республики является политика, проводимая российскими властями. Для нивелирования данной угрозы предлагается усилить связи с ЕС и НАТО, а также нарастить военные расходы Польши до 2,5% ВВП.

Самую серьезную угрозу представляет (...) политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы

- говорится в документе.

Как пояснил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, к выводу о "российской угрозе" для Польши в Варшаве пришли, проведя "детальный анализ действий России". Кроме того, Варшава поддерживает позицию НАТО, для которой Россия также является основной угрозой.

Внешние угрозы неизменны. Главная из них - последствия агрессивной политики России

- заявил он.

Также в новой стратегии место досталось и Китаю, "который вступил в противостояние с США". Отмечается, что Польша и "другие европейские страны" должны занять единую позицию и поддержать своих партнеров и союзников из-за океана.

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