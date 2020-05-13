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Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с бомбардировщика Ту-22М3

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Как сообщило 11 мая 2020 года информационное агентство ТАСС, испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М (бортовой номер "42") во время летных испытаний, 2019 год (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

"Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", - сказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.

Он уточнил, что это изделие не относится к линейке ракет Х-32, отметив, что оно "совершенно другое". Собеседник не назвал характеристики новой ракеты.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. В пресс-службе ПАО "Туполев" отказались от комментариев.

Комментарий bmpd. Можно предположить, что с самолета Ту-22М3 была испытана перспективная оперативно-тактическая гиперзвуковая ракета, которая, по западным источникам, создается совместно головным предприятием АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Королеве и АО "ГосМКБ "Радуга" в Дубне в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР).

В западной печати сообщалось, что ГЗУР - это ракета со скоростью М=6 и с дальностью полета в 1500 км при полете по высотному профилю. Длина ракеты составляет 6 м, а вес около 1500 кг. Как можно понять, ракета имеет главным образом противокорабельное назначение. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем "Изделие 70", разработанным ПАО "ТМКБ "Союз" в Тураево, и оснащается комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, известной как "Грань-75", которая разрабатывается АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" в Каменске-Уральском; широкополосный пассивный канал ("Грань-75ПК") для этой головки самонаведения создается АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ЦКБА) в Омске. Под "Гранью-75" понимается модификация головки самонаведения "Грань-К", используемой в тактической противокорабельной ракете Х-35У.

В 2017 году в западной печати сообщалось, что, согласно источникам в российской промышленности, к 2020 году предполагалось, что ракета ГЗУР будет серийно выпускаться темпом "до 50 изделий в год". Таким образом, ракета находилась на этапе испытаний в 2017 году, однако вышеприведенное сообщение ТАСС указывает, что испытания еще не завершены.

На конференции представителей авиационной промышленности в Москве в апреле 2013 года бывший главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зелин заявил, что на то время в России реалзовывалась двухэтапная программа развития авиационных гиперзвуковых ракет (видимо, имеются в виду только ракеты с ПВРДГПВРД). На первом этапе предусматривалась разработка к 2020 году "компактной оперативно-тактической авиационной ракеты с дальностью полета 1500 км и скоростью 6 Махов"; это вышеупомянутая ГЗУР. Она должна быть дополнена в следующем десятилетии оружием со скоростью М=12, предполагающим глобальную дальность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Радуга ГосМКБ
ТМКБ Союз
Туполев
ЦКБА
Персоны
Зелин Александр
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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