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Известия.ru

Российские космонавты помещены на карантин в США

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Источник изображения: Фото: TACC/Гавриил Григоров

Российские космонавты, которые прибыли в США для тренировок на территории космического центра имени Линдона Джонсона, пройдут 14-дневный карантин. Об этом в Instagram сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

В посте он рассказал, что во время вылета аэропорт Жуковский был пустым, а в Кельне они «сменили самолеты прямо на стоянке» и вылетели в Эллингтон. При этом члены экипажа были в медицинских масках, обрабатывали руки санитайзерами, а их контакты были сведены до минимума в целях безопасности.

«Впереди 14 дней карантина, дистанционное обучение, ограничение контактов и т.д. Вряд ли мы вернемся к обычной жизни до старта. У меня с каждым днем крепнет ощущение, что космический полет уже начался: изоляция, работа, самоконтроль, большое расстояние до семьи и, конечно, никакого права на ошибку», — написал он во вторник, 12 мая.

Тренировки в центре Джонсона будут проходить до 10 июля. Перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) астронавты из США проходят подготовку в России, а российские космонавты — в Штатах.

7 мая российский космонавт Федор Юрчихин назвал отличия полета на МКС от самоизоляции. По его словам, космонавты летят в космос добровольно, а самоизоляция — вынужденная мера.


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