Не дотянули: ВВС США признали проблемы с боеготовностью F-35

Боеготовность американских истребителей F-22, F-35 и F-16 не дошла до 80%

ВВС США отказываются от ранее поставленной задачи достичь уровня боеготовности истребительной авиации в 80% после того, как в ряде случаев F-22, F-35 и F-16 так и не смогли уничтожить объекты, запланированные для поражения.

Военно-воздушные силы США отказались добиться высоких показателей боевой готовности (в 80%) для своих самолетов F-22, F-35 и F-16, пишет издание Flight Global.

В сентябре 2018 года экс-министр обороны США Джеймс Мэттис приказал ВВС США и ВМС США довести к концу сентября 2019 года показатели боеготовности для этих самолетов и в том числе самолетов Boeing F/A-18 до уровня, превышающего 80%. То есть в это число должны войти боевые машины, которые были бы способны выполнить хотя бы одну боевую задачу за определенный период времени.

Теперь начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун утверждает, что в американской истребительной авиации отказались от достижения именно этого уровня боеготовности.

«Аппарат министра обороны США определил, что инициатива образца 2019 года по достижению уровня боеготовности истребительной авиации в 80% не является обязательным требованием в 2020 году»,

- заявил генерал Браун в письменной форме. Этот документ был направлен в комитет по делам вооруженных сил конгресса США и был опубликован 7 мая 2020 года.

В результате ВВС США вернулись к разрешению соответствующим командующим и командирам самим определять требуемый уровень боевой готовности авиационной техники к выполнению боевых и оперативных задач.

После того как Пентагон первоначально сделал позитивные прогнозы, что парк истребителей 5-го поколения F-35 достигнет 80%-ной способности к выполнению поставленных боевых задач, военное ведомство постепенно отказалось от своих прежних оценок.

В июле 2019 года Министерство обороны США заявило, что

F-35 и F-22 не смогут достичь этого уровня. Тем не менее, ожидалось, что к сентябрю 2019 года истребители предыдущего поколения F-16 выйдут на этот уровень боеготовности. Однако ни один из истребителей ВВС США так и не достиг подобной отметки.

Уровень боеготовности F-16 достиг 75% в июне 2019 года, истребители F-22 достигли своих 68% в апреле 2019 года, а F-35 вышел на отметку в 74% в сентябре 2019 года, говорит генерал Чарльз Браун в своем отчете. В сентябре 2019 года палубная авиация ВМС США сообщила, что ее парк самолетов F/A-18 превысил отметку боеготовности в 80%.

«В период с апреля 2018 года по февраль 2020 года общая готовность указанных истребителей увеличилась на 16%, а готовность частей ВВС США, которые по планам боевого применения должны принять участие в боевых действиях в течение первых 30 суток военного конфликта, увеличилась на 35%», - добавил генерал Браун.

Несмотря на некоторые улучшения, конечная цель по ряду причин так и не была достигнута, утверждает Браун. «Обслуживание стареющего самолета - чрезвычайно сложная и дорогостоящая задача, в то время как новые, технологически совершенные системы вооружений создают свои собственные проблемы», - говорит начальник штаба ВВС США.

«Мы разработали и в настоящее время внедряем Стратегическую концепцию устойчивого развития, которая одновременно улучшит готовность материальной части и создаст условия для долгосрочного сокращения затрат за счет разработки нескольких источников снабжения, расширения возможностей нашей ремонтной сети и использования новых методик и технологий, а также других коммерческих лучших практик», - рассказал генерал.

Детали новой Стратегической концепции устойчивого развития пока не разглашаются.

Общеизвестно, пишет издание Flight Global, что истребители ВВС США 5-го поколения F-35 и F-22 весьма трудно обслуживать из-за их сложных конструкций и покрытий фюзеляжа и крыльев этих боевых машин, выполненных по технологии стелс, которые необходимо периодически обрабатывать вручную.

В частности, относительно новый F-35 по-прежнему испытывает проблемы с конструкцией и серийным производством, которые характеризуются в настоящее время примерно 873 недостатками, согласно последнему докладу канцелярии директора по оперативным испытаниям и оценке министерства обороны США. Этот документ был представлен конгрессу США 30 января этого года.

«Подчас сравнивать аналогичные показатели в ВВС США и отечественной боевой авиации весьма затруднительно. У нас и у них слишком разная терминологическая база», - пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик Игорь Мальцев.

Собеседник издания сказал, что для начала надо уточнить, что такое боевая готовность, боевая способность и коэффициент технической готовности.

Боевая готовность, напомнил генерал, это определенное состояние войск, характеризующее их способность организованно начать военные действия и выполнить поставленные им боевые задачи в установленные соответствующими планами сроки.

В свою очередь, продолжил военачальник, боеспособность - это возможность войск вести боевые действия и выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением в любых условиях обстановки.

«Путать эти понятия не стоит», - пояснил генерал-полковник Мальцев.

Кроме того, в авиации есть и такое понятие, как коэффициент технической готовности, определяемый отношением количества исправных и работоспособных образцов авиационной техники к их списочному составу,

напомнил экс-начальник Главного штаба Войск ПВО.

«К примеру, в наших истребительных авиационных полках авиации ПВО, несущих боевое дежурство по охране воздушных границ государства, коэффициент технической готовности в свое время составлял 0,98-0,99, а то и 1,0. То есть даже один неисправный истребитель в части воспринимался как чрезвычайное происшествие, и инженерно-технический состав полка сутками напролет трудился над тем, чтобы ввести боевую машину в строй», - рассказал генерал.

Примерно такие же требования были и к частям и соединениям фронтовой авиации, дислоцированных в приграничных округах, добавил военачальник.

«В ряде случаев, когда истребительный авиационный полк был оснащен машинами, только что поступившими на вооружение, коэффициент технической готовности мог быть и ниже, и составлять примерно 0,8. В основном это объяснялось временем прибытия в часть бригады промышленности с предприятия-изготовителя, которая устраняла выявленные в ходе эксплуатации боевой машины неисправности», - пояснил Игорь Мальцев.

По мнению генерала, в тексте издания Flight Global есть определенные неточности и вполне возможно, что это объясняется неким упрощенным изложением действительных проблем американской боевой авиации на общедоступный для массового читателя язык. Из материала так и не понятно, с чем непосредственно связаны приводимые показатели - с уровнем подготовки летного состава, боеспособностью, боеготовностью или коэффициентом технической готовности летательных аппаратов. И где и при каких обстоятельствах американскими истребителями не были выполнены поставленные боевые задачи.

«Однако какие бы цифры не приводило издание Flight Global, не стоит на их основе недооценивать боевые и оперативные возможности военно-воздушных сил Соединенных Штатов, которые являются, без всякого преувеличения, одними из сильнейших в мире», - заключил экс-начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник Игорь Мальцев.

Михаил Ходаренок