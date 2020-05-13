Пандемия не помешала России отметить 75-летие Великой Победы

Но Америка себя назвала главным истребителем фашизма

В Америке забыли о главном победителе в войне над нацистской Германией, хотя 75 лет не такой большой срок для истории, и еще живы ветераны, сражавшиеся за свободу и видевшие Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, которое водрузили советские воины. Но Белый дом в Twitter, Instagram, Facebook сообщил: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом».

МИД России отметил недопустимость такого заявления от страны, называющей себя «лидером свободного мира».

Войска США и Великобритании высадились в Северной Франции в июне 1944 года и только тогда был открыт второй фронт. Для высадки союзников были созданы благоприятные условия победами и продвижением Красной Армии на советско-германском фронте в течение зимне-весенней кампании 1944 года, до конца войны оставалось меньше года. «Спешат наши союзники! Опасаются, как бы мы сами без их участия не завершили разгром фашистской Германии», - слова Иосифа Сталина приводил в своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий Жуков. Но наступление красноармейцев в дальнейшем координировалось с действиями союзнических сил.

Попытки переписать историю и принизить роль нашей страны в победе над нацизмом имеют политические корни. Нескончаемый поток дезинформации, направленный на уничтожение исторической правды о ведущей освободительной роли СССР в войне над фашизмом и обвинения России «в том, что она чуть ли не причина начала Второй мировой войны», могут быть остановлены только правдой, которую сохранили архивные материалы военных лет.

«Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным», - сказал президент России Владимир Путин.

День Победы в России не просто праздник, это важное событие в жизни любого российского гражданина. Война не пощадила ни одну семью, и в каждой из них есть свои герои, память о которых бережно хранится и передается из поколения в поколение. 9 мая в России традиционно отдаются почести и дань уважения участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Минобороны в Facebook подчеркивает, что нынешняя армия продолжает традиции советских воинов-победителей. Майские праздничные мероприятия являются не только важной частью национальной памяти, но также призваны демонстрировать высокие военные достижения и мощь современной армии.

Военный парад на протяжении многих лет входил в привычный сценарий проведения Дня Победы. Участие лидеров различных государств, встречи с ветеранами, шествие колонн с фотографиями родственников, воевавших за Отечество, были неотъемлемыми составляющими этого торжества. Но в этом году из-за пандемии смертельного коронавируса COVID-19 юбилейный парад на Красной площади и проход «Бессмертного полка» были перенесены, а ветераны, как и все население, поддерживают режим самоизоляции и не выходят из домов. Приезд иностранных делегаций стал также невозможен в связи с закрытием границ практически всех государств.

И все же в честь праздника 9 мая жители страны и представители различных дипмиссий в России смогли увидеть авиационную часть юбилейного парада, и наблюдать за маневрами уникальной российской боевой техники. Зрелищный воздушный Парад Победы состоялся и стал самым масштабным за всю историю, хотя в целом 75-летие окончания ВОВ отметили в непривычном формате.

Церемонию возложения цветов к могиле неизвестного солдата и к стелам городов-героев у стен Кремля, провел лично президент России Владимир Путин, трансляция велась по каналам телевидения. Глава государства произнес поздравительную речь на фоне Вечного огня, а не на Красной площади, которая сейчас закрыта из-за сложной эпидемиологической ситуации. Затем в московском небе на максимально низкой высоте от 150 до 400 метров и небольших скоростях от 200 до 500 км/час с соблюдением дистанции пролетели 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России (по числу послевоенных лет). Пилотировали машины, парившие практически над крышами домов крупнейшего мегаполиса, лучшие российские летчики.

Единым строем прошли над Москвой и над главной площадью столицы транспортный вертолет Ми-26 и вертолеты Ми-8, затем проследовала группа в составе пяти ударно-транспортных Ми-35М, и пяти разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», замыкала пролет винтокрылых машин пятерка Ми-28Н «Ночной охотник».

Самолетный строй открыл А-50У- комплекс радиолокационного обнаружения и управления в сопровождении тройки Ил-76МД. За ними проследовали три Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160, четверка МиГ-29 СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М. В воздухе была показана дозаправка «Белого лебедя» Ту-160 от танкера Ил-78. За четверкой модернизированных истребителей МиГ-29СМТ следовал строй из четырех фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В московском небе были показаны тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» и новейшие истребители пятого поколения Су-57. В боевом порядке «Тактическое крыло» Минобороны продемонстрировало фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. «Кубинский бриллиант» пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на Су-30СМ и МиГ-29 сверкал над городом, а замыкающие штурмовики Су-25 оставили за собой яркую ленту российского триколора.

Министерство обороны провело воздушные парады в 47 городах. В них были задействованы 597 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Состоялся парад российской авиатехники над авиабазой Хмеймим в Сирии, в столице Армении Ереване, в Киргизии и Таджикистане.

Владимир Путин во время еще одной юбилейной церемонии - смотра маршей пеших и конных караулов президентского полка - обратился к военнослужащим: «Уверен, каждый из вас, все солдаты и офицеры Вооруженных сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и присяге, своим близким, своему Отечеству, ради которых они сражались, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и на безымянных высотах. Армия и флот России верны этим ратным традициям. Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть, все планы по развитию армии и флота России будут выполнены».

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в формате онлайн. Было получено более 3 млн заявок на участие в дистанционном режиме, фотографии фронтовиков будут транслироваться в течение нескольких дней. 9 мая показ осуществлялся на медиаэкранах страны и в московском метро, несколько телеканалов начали демонстрировать полную версию. Россияне размещали портреты своих родных, которые принимали участие в войне, в окнах домов и на балконах, многие подхватывали песню «День Победы». Минобороны сообщило, что в 75-летнюю годовщину разгрома нацистской Германии свыше 100 тысяч членов семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа присоединились к акции «Бессмертный полк» из окон своих домов и квартир.

Россия почтила минутой молчания всех погибших в ВОВ.

В 22.00 по приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу были произведены артиллерийские салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в столице городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

За каждым грандиозным мероприятием, посвященном Великой Победе, стояла большая организационная и подготовительная работа, на которую руководством страны были выделены значительные бюджетные средства. Приготовления к проведению Парада Победы начались задолго до начала праздника, в конце года, предшествующего торжеству. На парад, в том числе на воздушную часть, прошедшую 9 мая, и на основную, которую президент вынужден был отменить, но она еще должна состояться в текущем году, были предусмотрены и утверждены средства на 2020 фискальный год. Военное ведомство из полученных траншей обеспечивало доставку личного состава и техники. Прибывшие войска ставились на довольствие, расходы предполагались на проведение репетиций и тренировок. Содержание и эксплуатация техники в показательных выступлениях также требуют затрат. НВО уже сообщало, что МО начало осуществлять подготовку к параду до того, как был объявлен в стране режим повышенной готовности. В связи с переносом сроков проведения основной части парада, полученная военная техника из состава механизированных колонн парадных расчетов была передана в парки боевых машин воинских частей, где подготовлены дополнительные места и предусмотрено ее плановое обслуживание специалистами материально-технического обеспечения. Военнослужащие парадных расчетов отправлены в пункты постоянной дислокации. Кроме этих расходов, для обеспечения безопасности авиационных полетов во время проведения воздушной части мероприятия, потребовалось провести разгон облаков, который, по данным СМИ, обошелся в 425 млн рублей.

Значительные средства были выделены на праздничный салют, в котором, по сообщению пресс-службы МО, было задействовано 90 единиц техники. Вечернее небо столицы в течение 10 минут 72 салютные установки украсили более чем 10 тыс. фейерверков. Было произведено 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ.

Хозяйственным обеспечением праздника занимались муниципальные структуры, обеспечивавшие охрану и регулирование движения, уборку улиц, подачу воды, электроэнергии. Расходы пошли на оформление и выступления артистов.

Наибольшие затраты по проведению главного национального и самого масштабного праздника, посвященного Дню Победы, выпали на Москву, за ней идет северная столица – Санкт-Петербург, далее следуют Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Севастополь, Грозный и другие.

Но мы не забываем, что находимся в вечном долгу перед героями и победителями ВОВ, и Парад Победы – это та дань, которую страна отдает тем, кто ценою своих жизней завоевал свободу и возможность увидеть ныне живущим мирное небо над головой.

Прошло 75 лет со дня Великой Победы и пусть пройдет еще больше, но нити памяти будут по-прежнему тянуться в те огненные годы, и связывать всех нас общим прошлым, которым стала Великая Отечественная война, и победа нашего народа, освободившего мир от фашизма.

Ирина Дронина