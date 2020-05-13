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Военное обозрение

Сторожевой корабль «Сметливый» ЧФ пройдет доковый ремонт

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Источник изображения: topwar.ru

Сторожевой корабль "Сметливый", выведенный в прошлом году из действующего состава Черноморского флота, перед тем как стать музеем, пройдет доковый ремонт на "Севморзаводе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как заявил источник агентства, корабль будет поставлен в док в начале июня, после чего примерно в течение месяца на нем будут проведены соответствующие работы. После докования "Сметливый" уже в качестве корабля-музея будет перемещен на место новой стоянки, где будет дожидаться открытия, которое будет приурочено ко Дню ВМФ (отмечается в последнее воскресенье июля). На корабле останется экипаж сокращенного состава, который в дальнейшем будет обеспечивать его непотопляемость по аналогии с "Авророй".

Как ранее заявлял член Совета Федерации, бывший заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Валерий Куликов, вероятным местом стоянки корабля-музея "Сметливый" может стать Артбухта.

В начале апреля этого года "Сметливый" включен в книгу рекордов (достижений) Вооруженных сил Российской Федерации с формулировкой – 50 лет в составе Военно-морского флота. Главное достижение корабля - двукратное превышение проектного срока службы, о чем и отмечено в сертификате, который был вручен командованию Черноморского флота. Отмечается, что несмотря на значительный возраст, корабль до последнего выполнял боевые задачи.

Сторожевой корабль "Сметливый" проекта 01090 вошел в состав ВМФ СССР в 1968 году. Водоизмещение – 4460 тонн, длина – 144 метра. Развивает скорость более 30 узлов. Основное вооружение – восемь пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 "Уран", а также спаренная 76-мм артустановка АК-726, два ЗРК "Волна" (16 ракет), 533-мм торпедный аппарат и два реактивных бомбомета РБУ-1000.

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Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Севморзавод
Проекты
ЧФ
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