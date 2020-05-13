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Интерфакс-АВН

Лавров: ВТС РФ и Венесуэлы законно

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы осуществляется на легитимной основе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе видеоконференции Лавров по просьбе "Интерфакса" прокомментировал сообщения западной прессы о том, что в Венесуэлу на минувшей неделе прибыли российские военные для участия в операции с беспилотниками.

"Все наши контакты с Венесуэлой, с ее законным правительством осуществляются на легитимной основе, на основе межправительственных документов и договоренностей, которые ратифицированы венесуэльским и российским парламентами и имеют силу закона. Это касается и нашего военно-технического сотрудничества, это касается и необходимости обслуживать те изделия, которые в рамках ВТС туда поставляются, это все наши контрактные обязательства", - сказал министр.

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Лавров Сергей
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