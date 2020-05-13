Один за всех: БТР-80/82 превратили в универсальную боевую машину

Российские бронетранспортеры семейства БТР-80/82 постоянно модернизируются. Наиболее совершенной версией считается БТР-82АТ, впервые продемонстрированный на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Для того, чтобы колесная боевая машина могла успешно противостоять различным средствам поражения, таким как 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы или реактивные гранаты ручных или станковых гранатометов, ее снабдили комплектом дополнительной защиты. Она выполнена в виде решетчатых противокумулятивных и бронированных экранов.

Несмотря на то, что "восемьдесят второй" стал тяжелее на полторы тонны, благодаря 300-сильному дизельному двигателю он сохранил возможность передвигаться по шоссе со скоростью до 80 км/ч. Запас хода по топливу составляет 700 км. Вместимость - до 10 военнослужащих.

Еще одной новинкой стал усовершенствованный прицел с тепловизионным каналом, который позволяет более эффективно применять ночью имеющиеся 30-мм автоматическую пушку и 7,62-мм пулемет.

Кстати, о вооружении. Как сообщается в каталоге "Военно-промышленной компании", в настоящее время бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82 можно считать настоящими универсальными машинами, на которые возможен монтаж самого различного вооружения. В том числе боевого отделения с 82-мм минометом, противотанкового комплекса "Корнет-Д", зенитно-ракетной "Сосны", а также модулей с 12,7-мм и 14,5-мм пулеметами, 30-мм орудиями и ПТРК "Атака-Т". Всего не менее 12 вариантов.

Также на их базе создается техника радиационной и химической разведки, связные, санитарные, эвакуационные, командирские, машины управления огнем артиллерии и противодиверсионные машины для ракетных войск стратегического назначения.

Такая универсальность отечественных бронемашин является их несомненным преимуществом. В мире найдется не так много образцов, которые могли бы сравниться с ними по этому показателю.

Алексей Моисеев