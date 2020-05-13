США поставят ВС Уганды БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7

ЦАМТО, 12 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией AAI Corporation (подразделение Textron Systems) контракта на поставку разведывательных БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7 ВС Уганды.

Стоимость контракта составляет 20,78 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку двух комплектов БЛА, начального комплекта запчастей, логистическую поддержку, обучение применению нового оборудования, а также направление своих специалистов для полевого обслуживания техники. Работы будут завершены к 30 сентября 2022 года.

Размах крыла БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7 составляет 3,6 м, длина – 2 м, максимальная взлетная масса – 36,4 кг, масса полезной нагрузки – 9,1 кг, продолжительность полета – более 14 часов. Максимальная высота полета оснащенного поршневым двигателем БЛА – 4572 м, радиус действия – 140 км. Аппарат может оснащаться полезной нагрузкой различных типов, включая электронно-оптические / инфракрасные камеры, лазерные датчики, средства ретрансляции связи, автоматическую систему идентификации. В состав комплекта обычно входят три БЛА, прицеп с системой запуска/посадки, сопутствующее оборудование.