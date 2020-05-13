Войти
ЦАМТО

США поставят ВС Уганды БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7

359
0
0
Aerosonde
БПЛА Aerosonde. Источник: bespilotie.ru.

ЦАМТО, 12 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией AAI Corporation (подразделение Textron Systems) контракта на поставку разведывательных БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7 ВС Уганды.

Стоимость контракта составляет 20,78 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку двух комплектов БЛА, начального комплекта запчастей, логистическую поддержку, обучение применению нового оборудования, а также направление своих специалистов для полевого обслуживания техники. Работы будут завершены к 30 сентября 2022 года.

Размах крыла БЛА "Аэрозонд" Mk.4.7 составляет 3,6 м, длина – 2 м, максимальная взлетная масса – 36,4 кг, масса полезной нагрузки – 9,1 кг, продолжительность полета – более 14 часов. Максимальная высота полета оснащенного поршневым двигателем БЛА – 4572 м, радиус действия – 140 км. Аппарат может оснащаться полезной нагрузкой различных типов, включая электронно-оптические / инфракрасные камеры, лазерные датчики, средства ретрансляции связи, автоматическую систему идентификации. В состав комплекта обычно входят три БЛА, прицеп с системой запуска/посадки, сопутствующее оборудование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Уганда
Компании
Textron
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.01.2018
Американцы вооружат беспилотные катера
17.11.2016
Корейцы показали робота-пилота
14.11.2016
"Дроны-камикадзе" приобретают популярность в мире
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
07.11.2013
«Нортроп Грумман» приступила к летным испытаниям БЛА MQ-8C «Файр Скаут»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны