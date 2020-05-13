Войти
Интерфакс-АВН

РГО и Минобороны РФ организуют экспедицию на Курильские острова

513
0
+3
Итуруп. Архивное фото
Итуруп. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Красноухов

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Русское географическое общество (РГО) и Экспедиционный центр Минобороны России организуют новую экспедицию на острова Курильской гряды с 7 июля по 30 августа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в РГО.

"Цель проекта в этом сезоне - проведение комплексного исследования территории островов Уруп и Чёрные Братья и прилегающей к ним акватории", - говорится в сообщении РГО.

В этом году экспедиция продлится 55 дней, её сроки могут быть скорректированы в связи с коронавирусом и погодными условиями.

В РГО заявили, что в составе экспедиции - гидрографы, биологи, экологи, вулканологи, которые проведут профильные исследования.

"Учёные и добровольцы также исследуют культурные и археологические находки самых разных периодов - древние артефакты айнов, остатки японских фортификационных сооружений, остатки российских поселений имперских времён и множество сохранившихся артефактов времен Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

12 мая РГО объявило о начале конкурсного отбора добровольцев для участия в экспедиции.

Первый этап долгосрочной комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" стартовал в 2019 году. В течение двух месяцев добровольцы вместе с учёными детально обследовали острова Итуруп и Уруп. Проект рассчитан до 2025 года.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35 (компания "Сухой").

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Бал РК
Бастион
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
ТОФ
Похожие новости
09.04.2019
Подразделения военных беспилотников развернуты на Камчатке и Курилах
14.02.2019
Эксперт не исключает размещения на Курилах российских крылатых ракет в ответ на шаги США после выхода из ДРСМД
22.08.2018
Военные ТОФ приступили к учениям на полигонах на Дальнем Востоке
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
22.04.2014
Курилам придают военно-стратегический облик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны