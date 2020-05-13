РГО и Минобороны РФ организуют экспедицию на Курильские острова

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Русское географическое общество (РГО) и Экспедиционный центр Минобороны России организуют новую экспедицию на острова Курильской гряды с 7 июля по 30 августа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в РГО.

"Цель проекта в этом сезоне - проведение комплексного исследования территории островов Уруп и Чёрные Братья и прилегающей к ним акватории", - говорится в сообщении РГО.

В этом году экспедиция продлится 55 дней, её сроки могут быть скорректированы в связи с коронавирусом и погодными условиями.

В РГО заявили, что в составе экспедиции - гидрографы, биологи, экологи, вулканологи, которые проведут профильные исследования.

"Учёные и добровольцы также исследуют культурные и археологические находки самых разных периодов - древние артефакты айнов, остатки японских фортификационных сооружений, остатки российских поселений имперских времён и множество сохранившихся артефактов времен Второй мировой войны", - отмечается в сообщении.

12 мая РГО объявило о начале конкурсного отбора добровольцев для участия в экспедиции.

Первый этап долгосрочной комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" стартовал в 2019 году. В течение двух месяцев добровольцы вместе с учёными детально обследовали острова Итуруп и Уруп. Проект рассчитан до 2025 года.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35 (компания "Сухой").

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.