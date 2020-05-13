Проблемы с ремонтом американских атомных подводных лодок

Как сообщили ВМС США, американская атомная многоцелевая подводная лодка SSN 764 Boise типа Los Angeles (находится в строю с 1992 года) 8 мая 2020 года снова прибыла из своей базы Норфолк на верфь Newport News Shipbuilding (входящую в состав корпорации Huntington Ingalls Industries) в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) для постановки в средний ремонт (Еngineered Оverhaul - EOH). Лодка находится в ожидании начала ремонта уже более пяти лет.

Американская атомная многоцелевая подводная лодка SSN 764 Boise типа Los Angeles 18.06.2018 прибывает на верфь Newport News Shipbuilding (входящую в состав корпорации Huntington Ingalls Industries) в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) для постановки в средний ремонт. Ремонт лодки тогда так произведен не был, и в марте 2019 года Boise убыла обратно на отстой в Норфолк (с) Newport News Shipbuilding

Атомная подводная лодка Boise вернулась со своей последней боевой службы в начале 2015 года, и после этого планировалась к постановке в средний ремонт. В феврале 2017 года для лодки был введен запрет на погружения и после этого она отстаивалась в Норфолке.

В 2017 году ВМС США заключили контракт с Newport News Shipbuilding на сумму 385,7 млн долл на проведение среднего ремонта ЕОН лодки Boise. 18 июня 2018 года Boise прибыла для ремонта на Newport News, но верфь так и не смогла приступить к ее ремонту из-за затягивания с ремонтом других однотипных лодок (SSN 725 Helena и SSN 762 Columbus), и в результате Boise в марте 2019 года была вынуждена уйти обратно в Норфолк на отстой.

Теперь Boise пытьается повторно встать на ремонт на Newport News.

Newport News систематически срывает сроки ремонтов всех трех упомянутых атомных подводных лодок ВМС США, что вызывает многочисленные жалобы американского флота. Причиной называется, в частности,отсутствие опыта такого ремонта и нехватка на верфи квалифицированных кадров, при том, что на 2019 год к ремонту атомных подводных лодок Helena и Columbus на Newport News было привлечено более 1200 человек.

Аналогичные проблемы преследуют и четыре государственных судоремонтных предприятия, выполняющих ремонты атомных подводных лодок ВМС США. Согласно выпущенному еще в 2018 году докладу Контрольного управления США (Government Accountability Office - GAO), с 2008 года ремонты практических всех АПЛ ВМС США выполнялись либо с задержкой начала плановых сроков их проведения, либо с затягиванием самих сроков ремонта.

В попытке решить эту проблему ВМС США прибегли к постановке лодок в ремонт на частных верфях, включая Newport News Shipbuilding, однако там проблемы с ремонтом также воспроизвелись в аналогичных масштабах. Newport News, получившая контракты на ремонт трех указанных лодок, сорвала сроки сдачи Helena (при том, что на ней выполнялся ремонт в объеме текущего, а не среднего) и Columbus и три года не может начать ремонт на Boise. АПЛ Helena прибыла на Newport News в октябре 2017 года и должна была быть сдана в 2018 году, но фактически покинула верфь только весной 2020 года, освободив место для Boise.

Аналогично затягивается ремонт АПЛ SSN 765 Montpelier на верфи General Dynamics Electric Boats в Гротоне.

Штатная продолжительность ремонта ЕОН должна составлять 25 месяцев, однако, как можно понять, в последние годы этот срок систематически не выдерживается.

Всего ВМС США с 1976 по 1996 годы ввели в строй 62 атомные многоцелевые подводные лодки типа Los Angeles, из которых сейчас в составе флота остаются 40 единиц.