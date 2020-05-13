В военкоматах России начали работать призывные комиссии

Во вторник, 12 мая в военкоматах по всей стране начали заседать призывные комиссии. Именно там решат, кого из потенциальных солдат весны-2020 отправлять на военную службу, а кому дать отсрочку или вовсе освободить от армии.

Более чем месячная задержка в работе этих призывных органов напрямую связана со сложной эпидемиологической обстановкой в России. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции огромный массив информации о новобранцах пришлось собирать и обрабатывать дистанционно и без участия молодых людей. Сведения об их биографии, здоровье, образовании, начальной военной подготовке призывников сотрудники военкоматов, начиная с 1 апреля, добывали и систематизировали с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам. Все это делалось с единственной целью - максимально обезопасить ребят и в то же время выполнить указ президента РФ, предусматривающий отправку в войска 135 тысяч солдат.

Провести все положенные в таких случаях процедуры, в том числе медицинское освидетельствование парней, без их присутствия в военкомате невозможно. Решить, кого и куда послать служить, без встреч с новобранцами членов призывных комиссий, - тоже. Поэтому для максимального сокращения личных контактов все это сдвинули ближе к лету.

Кроме того, в Минобороны пошли на беспрецедентные меры безопасности. Вот, что, к примеру, сообщили о них в пресс-службе Центрального военного округа, где только из Свердловской области нынешней весной и летом собираются отправить в армию более 3800 новобранцев: "На входе в военные комиссариаты организована барьерная термометрия и выдача защитных масок. Перемещение молодых людей в военкоматах организовано малыми группами с соблюдением дистанции, а вызов на итоговое заседание призывной комиссии проводится по одному человеку. Помещения военных комиссариатов обрабатываются до и после посещения с применением дезинфицирующих растворов, установок кварцевания и рециркуляции воздуха".

В Минобороны уточнили, что в комиссариаты страны заранее доставили 2 млн медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья всех без исключения призывников.

По решению министра обороны Сергея Шойгу, в этом году пришлось сдвинуть и стандартный график отправки призывных команд по местам военной службы. Парни поедут в армию после 20 мая, перед отправкой их обеспечат медицинскими масками. В дороге новобранцев будут сопровождать медработники. А по прибытию в гарнизоны молодых солдат на две недели изолируют от других военнослужащих.

С особыми санитарными предосторожностями организовано и увольнение в запас отслуживших свое солдат- срочников. Тем, кто служил далеко от дома, заранее приобретут билеты в родные места. Каждого "дембеля" перед отправкой из части снабдят медицинскими масками и антисептиком для рук. До железнодорожного и автовокзала, а также в аэропорт, уволенных доставят ведомственным транспортом, прошедшим санобработку. А когда бывшие солдаты соберутся в военкомат для постановки на воинский учет, им предварительно сообщат день и время, не совпадающие с визитами в комиссариат призывников весны-2020.

Юрий Гаврилов