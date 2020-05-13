Войти
ЦАМТО

Aselsan поставит ДУМВ SARP DUAL ВС Казахстана

536
0
0
Боевой модуль компании Aselsan
Боевой модуль компании Aselsan.
Источник изображения: Getty Images/Anadolu Agency

ЦАМТО, 12 мая. По информации турецких СМИ, несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19 в Турции, компания Aselsan продолжает успешно продвигать на экспорт свою продукцию.

В частности, в рамках реализации программы по локализации производства в зарубежных странах Aselsan подписала с казахским СП Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) соглашение на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения SARP DUAL ВС Казахстана.

Подробности контракта не раскрываются. Как заявлено, турецкая компания намерена увеличить производственные мощности KAE, являющейся совместным предприятием Aselsan и АО "НК "Казахстан инжиниринг", чтобы в максимальной степени удовлетворить потребности ВС этой страны в ДУМВ данного типа, а также по ряду другой номенклатуры вооружений производства турецкой компании.

Масса ДУМВ SARP DUAL, который является одним из представителей семейства SARP, не превышает 250 кг (без вооружения и боеприпасов). Модуль может оснащаться 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом в качестве основного вооружения и 7,62-мм пулеметом в качестве дополнительного. Модуль может оборудоваться комплектом бронирования, соответствующим требованиям STANAG-4569 Level.2. В остальном данный ДУМВ имеет сходные с базовой версией характеристики.

Как заявлено, модуль повышает возможности расчета ББМ по ведению разведки, а также поражению целей.

По состоянию на текущий момент покупателями ДУМВ SARP являются 20 стран мира. Aselsan произвела и поставила заказчикам более 3000 ед. SARP. Месяц назад, 10 апреля, Aselsan объявила о подписании контракта на поставку модулей данного семейства с неназванной страной-членом НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
NATO
Похожие новости
06.06.2016
Бронированная машина Mbombe 8
24.09.2014
Не нефтью единой
20.10.2011
Секретарь оборонной промышленности Турции: «Хотели бы предоставить наши беспилотники к услугам ВС Азербайджана»
01.03.2011
Явер Джамалов: «Наша цель – создание военной промышленности, не имеющей аналога в регионе» - ИНТЕРВЬЮ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны