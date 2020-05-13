Aselsan поставит ДУМВ SARP DUAL ВС Казахстана

ЦАМТО, 12 мая. По информации турецких СМИ, несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19 в Турции, компания Aselsan продолжает успешно продвигать на экспорт свою продукцию.

В частности, в рамках реализации программы по локализации производства в зарубежных странах Aselsan подписала с казахским СП Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) соглашение на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения SARP DUAL ВС Казахстана.

Подробности контракта не раскрываются. Как заявлено, турецкая компания намерена увеличить производственные мощности KAE, являющейся совместным предприятием Aselsan и АО "НК "Казахстан инжиниринг", чтобы в максимальной степени удовлетворить потребности ВС этой страны в ДУМВ данного типа, а также по ряду другой номенклатуры вооружений производства турецкой компании.

Масса ДУМВ SARP DUAL, который является одним из представителей семейства SARP, не превышает 250 кг (без вооружения и боеприпасов). Модуль может оснащаться 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом в качестве основного вооружения и 7,62-мм пулеметом в качестве дополнительного. Модуль может оборудоваться комплектом бронирования, соответствующим требованиям STANAG-4569 Level.2. В остальном данный ДУМВ имеет сходные с базовой версией характеристики.

Как заявлено, модуль повышает возможности расчета ББМ по ведению разведки, а также поражению целей.

По состоянию на текущий момент покупателями ДУМВ SARP являются 20 стран мира. Aselsan произвела и поставила заказчикам более 3000 ед. SARP. Месяц назад, 10 апреля, Aselsan объявила о подписании контракта на поставку модулей данного семейства с неназванной страной-членом НАТО.