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Учебный «Як» поможет влезть в шкуру натовского пилота

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский учебно-боевой самолет Як-130 вызывает беспокойство у США.

Об этом сообщили журналисты из «Актуальных новостей». Як-130 будет в 3,5 раза дешевле в изготовлении, чем американский самолет F-16. Российский самолет также гораздо легче обслуживать. Среди преимуществ Як-130 перед аналогами из США - сниженная вдвое масса.

Напомним, что проект самолета появился 1980-х годах. Им занимались советские конструкторы совместно с итальянским концерном Alenia Aermacchi. Позже иностранцы покинули проект. На данный момент на базе Як-130 также разрабатывается легкий штурмовик. Военные из России не планируют продавать самолет за границу. Это решение связано с обязательствами, подписанными после выхода Италии из совместного предприятия. 

Учебно-боевой самолет будет отличаться совершенной системой управления. Она будет имитировать пилотирование большого числа истребителей, которые используются на данный момент. В список входят натовские самолеты Rafale, Eurofighter, F-35 и другие, сообщает Питер.тв. 

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EF-2000
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F-35
Rafale
Як-130
Компании
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