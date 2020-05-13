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Позволит ли Трамп применить ЕС санкции против израильской агрессии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Франция призывает страны Евросоюза ответить экономическими санкциями на планируемое распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину и крупные поселения в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега Иордана).

При этом, как считают в Париже, «ответные действия» должны быть похожи на те, которые были предприняты Брюсселем после «российской аннексии Крыма». Об этом сообщает новостной портал Ynet.

По данным агентства Reuters, французские дипломаты уже начали консультации по этому поводу с европейскими партнёрами, а более подробно инициатива будет обсуждаться на запланированной встрече министров иностранных дел стран ЕС. Пока неясно, о каких именно санкциях идет речь. Согласно брюссельским процедурам, предложение должно быть вначале рассмотрено Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей и только после этого поступить на голосование Совета ЕС. При этом в поддержку должны высказаться все без исключения 27 государств, входящих в ЕС.

Примерно треть из этих стран, в том числе Франция, Швеция, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Испания, традиционно занимают пропалестинскую позицию и негативно относятся к Израилю.  Высока вероятность, что они будут голосовать в поддержку санкций. 

На другом полюсе находятся Чехия, Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния, наиболее дружественно настроенные по отношению к Израилю страны. Остальные государства занимают сравнительно нейтральную позицию, и результаты их голосования во многом зависят от рассматриваемого вопроса.

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Бельгия
Болгария
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Израиль
Ирландия
Испания
Люксембург
Россия
Румыния
Франция
Чехия
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