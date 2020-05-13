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ЦАМТО

Зарубежные гости приглашены на форум "Армия-2020" для обсуждения вопросов национальной безопасности России

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 12 мая. Заявленная тематика будет обсуждаться на МВТФ-2020 в рамках научно-деловой программы в формате круглого стола "Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации".

Повесткой научной дискуссии планируется охватить вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве.

Регламент мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашены представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и НИО Минобороны России, а также Министерства науки и высшего образования России.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена научно-деловая программа. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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