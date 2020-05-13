Войти
ЦАМТО

Морской буксир "Андрей Степанов" проходит ходовые испытания в акватории Черного моря

433
0
0
Морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк»
Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.
Источник изображения: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

ЦАМТО, 12 мая. Экипаж морского буксира "Андрей Степанов" продолжает выполнение мероприятий в соответствии с планом заводских ходовых испытаний в акватории Черного моря.

Личный состав буксира совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В рамках программы ЗХИ экипаж нового морского буксира провел тренировку по приему на борт вертолетов.

В ходе тренировки вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили несколько посадок и взлетов с вертолетной палубы буксира в акватории Черного моря.

В мероприятии были задействованы поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и противолодочный Ка-27ПЛ.

После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.

Новый морской буксир построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир "Сергей Балк", являющийся однотипным головным судном данного проекта, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Проекты
ЧФ
Похожие новости
10.01.2020
Посадка Ка-27 на движущийся фрегат "Адмирал Григорович" попала на видео
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
25.07.2017
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
12.12.2012
Украинская морская авиация – трудно, но перспективы есть
21.11.2012
Морская авиация Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны