Морской буксир "Андрей Степанов" проходит ходовые испытания в акватории Черного моря

ЦАМТО, 12 мая. Экипаж морского буксира "Андрей Степанов" продолжает выполнение мероприятий в соответствии с планом заводских ходовых испытаний в акватории Черного моря.
Личный состав буксира совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.
В рамках программы ЗХИ экипаж нового морского буксира провел тренировку по приему на борт вертолетов.
В ходе тренировки вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили несколько посадок и взлетов с вертолетной палубы буксира в акватории Черного моря.
В мероприятии были задействованы поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и противолодочный Ка-27ПЛ.
После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.
Новый морской буксир построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.
Справочно:
Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.
В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир "Сергей Балк", являющийся однотипным головным судном данного проекта, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).