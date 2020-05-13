Морской буксир "Андрей Степанов" проходит ходовые испытания в акватории Черного моря

Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.

ЦАМТО, 12 мая. Экипаж морского буксира "Андрей Степанов" продолжает выполнение мероприятий в соответствии с планом заводских ходовых испытаний в акватории Черного моря.

Личный состав буксира совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В рамках программы ЗХИ экипаж нового морского буксира провел тренировку по приему на борт вертолетов.

В ходе тренировки вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили несколько посадок и взлетов с вертолетной палубы буксира в акватории Черного моря.

В мероприятии были задействованы поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и противолодочный Ка-27ПЛ.

После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.

Новый морской буксир построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир "Сергей Балк", являющийся однотипным головным судном данного проекта, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).