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ЦАМТО

Канада продлила срок подачи предложений на поставку новых истребителей

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CF-18 Hornet
CF-18 Hornet ВВС Канады.
Источник изображения: forum.keypublishing.com

ЦАМТО, 12 мая. Правительство Канады еще на один месяц продлило срок подачи предложений в рамках тендера на поставку новых боевых самолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении F/A-18 "Хорнет" (национальное обозначение CF-18 / CF-188).

Причиной продления названо отрицательное влияние пандемии COVID-19 на возможности потенциальных поставщиков. Предполагается, что с учетом принятого Канадой обязательства "проводить открытый, честный и прозрачный конкурс", продление сроков позволит всем поставщикам представить наиболее конкурентоспособные предложения.

Решение о продлении срока подачи предложений принято через неделю после того, как канадское правительство вложило еще несколько десятков миллионов долларов в разработку истребителя F-35 (ранее Министерство национальной обороны Канады заявило о том, что правительство выделило еще 70,1 млн. долл. на разработку F-35, несмотря на отсутствие гарантий того, что этот истребитель победит в конкурсе).

Продление, которое является уже вторым в 2020 году, позволит трем компаниям-претендентам, представить свои предложения до конца июля, а не к 30 июня.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство государственных услуг и закупок Канады (Public Service and Procurement Canada – PSPC) 23 июля 2019 года направило запросы о предложениях на поставку 88 новых боевых самолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении F/A-18 "Хорнет" (национальное обозначение CF-18 / CF-188). Приглашения получили власти Швеции (Saab с "Грипен E"); Великобритании (Airbus с "Тайфун" вместо BAE Systems из-за доли компании в канадской Bombardier) и США (Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2" и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет"). Стоимость закупки оценивается в 19 млрд. долл.

Выбранные компании должны были представить предложения о соответствии их самолетов требованиям безопасности Канады и совместимости с силами союзных стран к 20 сентября 2019 года и, после получения ответов от канадского правительства, переработать и повторно представить их вместе с начальным предложением во II квартале 2020 года. Как было заявлено, прозрачность процесса закупки контролируется группой экспертов, а тендерная комиссия будет взаимодействовать с претендентами, и не намерена отклонять предложения в случае выявления недостатков.

Так, к 20 сентября 2019 года все участники торгов должны были пояснить, как они планируют обеспечить интеграцию своих самолетов с "сверхсекретной разведывательной сетью Канада-США" (Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады NORAD – North American Aerospace Defense Command), также известной как "Два глаза" (Two Eyes), которая используется для координации обороны Северной Америки.

Данное требование вынудило Airbus в августе 2019 года отказаться от участия в конкурсе, поскольку, по оценке компании, выполнение этого требования приведет к "слишком значительным затратам" для "неамериканских" производителей самолетов. Французская Dassault сослалась на это же требование, отказавшись от участия в тендере еще в конце 2018 года.

Три оставшиеся компании должны были подать свои повторные предложения до конца марта 2020 года, но по запросу Saab в феврале 2020 года срок был перенесен на конец июня. Теперь по запросу одной из компаний конечной датой стало 31 июля. Критериями выбора победителя тендера названы: тактико-технические характеристики (60%), стоимость (20%) и экономические выгоды для Канады (20%).

Данная закупка является ключевым проектом модернизации Военно-воздушных сил Канады, которые приобрели состоящие на вооружении CF-18 "Хорнет" более 30 лет назад. Как ожидается, контракт с победителем будет заключен в 2022 году, а поставки начнутся в 2025 году.

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Страны
Великобритания
Канада
США
Франция
Швеция
Продукция
F-18
F-35
Gripen NG
Super Hornet
Компании
Airbus
BAE Systems
Boeing
Bombardier
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
2020-й год
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