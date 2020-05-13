В Норвегии назвали угрозой новый американский радар

Жителей норвежского городка Варде напугала модернизация стратегического радара НАТО Globus, установленного рядом с жилыми домами и предназначенного для слежения за Северным флотом России.

На днях в Варде из США пришло грузовое судно Ocean Freedom с новым оборудованием для РЛС. Порт оцепили, набережную городка обнесли забором и выставили военное оцепление, перевозившие аппаратуру грузовики сопровождала полиция в включенными мигалками. Понятно, все это не добавило спокойствия горожанам, сообщило национальное телевидение NRK.

- Это угроза всему нашему городку. Мы живем так близко от России и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это ужасно, - пожаловался Стиг Нильсен.

В мэрии Варде понимают тревогу жителей.

- Я надеюсь, что министерство обороны повысит безопасность радиолокационной системы и разработает план эвакуации, - рассказал глава муниципалитета Эоьян Йенсен.

В военном ведомстве Норвегии страхи жителей самой северной коммуны страны считают преувеличенными.

- С модернизацией системы цели и задачи РЛС не изменятся. Таким образом ничто не предвещает нагнетания военной напряженности на севере и угрозы для Варде, - заявила старший советник министерства обороны Марита Исаксен Вангберг.

В Варде ее спокойствия не разделяют.

- Во-первых, обновленный радар - провокация против наших восточных соседей. Во-вторых, если что-то пойдет не так, бомбить-то будут нас. И это вовсе не здорово, - считает Ронии Бьерклунд, живущий в 200 метрах от РЛС.

Его тревога имеет под собой основания. После того как руководство НАТО озвучило планы модернизировать стратегический радар в Варде, представитель российского МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ на недружественные действия. На норвежский городок нацелили береговой ракетный комплекс "Бал". К тому же бомбардировщики Северного флота регулярно отрабатывают ракетные атаки на РЛС. Тренировки проходят над нейтральными водами, но от них до Варде всего 28 километров.

Антон Валагин