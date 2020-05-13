Военные РФ и Турции провели в Сирии десятое совместное патрулирование трассы М-4

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Очередное, десятое по счёту, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, состоялось во вторник, 12 мая, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось семь единиц техники: два автомобиля "Тайфун", два БТР-82А, два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронеавтомобиль "БРЭМ-К"", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, информирует ЦПВС.

По его данным, "организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через совместный координационный центр".

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе - 23 марта 2020 года, третье - 8 апреля 2020 года, четвертое - 15 апреля 2020 года, пятое - 21 апреля 2020 года, шестое - 28 апреля 2020 года, седьмое - 30 апреля 2020 года, восьмое - 5 мая 2020 года, девятое - 7 мая 2020 года.

Патрулирования идут в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 в Москве.