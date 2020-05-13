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Российские ЗРК ополовинили турецкий парк ударных БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на утверждения западных «экспертов» о низкой эффективности российских систем ПВО, действительность говорит об обратном.

В ходе гражданских войн в Сирии и Ливии уничтожено более половины турецких беспилотников, что составляет более половины их парка у Анкары.

У Турции заканчивается резерв ударных БПЛА, так как она щедро делится ими с «Правительством национального согласия» (GNA). За полгода советские и российские системы ПВО, такие как «Панцирь-С», «Бук», «Квадрат» и «Оса», выбили около 60 аппаратов. Еще свыше 40 было уничтожено на земле, авиаударами ВВС «Ливийской национальной армии» (LNA) и артиллерией, говорит Free News.

По данным независимых сирийских источников, только в Сирии российские ЗРК «Бук-М2Э» уничтожили более 30 беспилотников, в то время, как остальные системы ПВО, находящиеся на вооружении Дамаска, сбили ещё около 30 БПЛА Bayraktar TB2. 

В связи с этим в небе арабской страны теперь редко можно увидеть турецкие дроны.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
КУБ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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