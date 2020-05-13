Российские ЗРК ополовинили турецкий парк ударных БПЛА

Несмотря на утверждения западных «экспертов» о низкой эффективности российских систем ПВО, действительность говорит об обратном.

В ходе гражданских войн в Сирии и Ливии уничтожено более половины турецких беспилотников, что составляет более половины их парка у Анкары.

У Турции заканчивается резерв ударных БПЛА, так как она щедро делится ими с «Правительством национального согласия» (GNA). За полгода советские и российские системы ПВО, такие как «Панцирь-С», «Бук», «Квадрат» и «Оса», выбили около 60 аппаратов. Еще свыше 40 было уничтожено на земле, авиаударами ВВС «Ливийской национальной армии» (LNA) и артиллерией, говорит Free News.

По данным независимых сирийских источников, только в Сирии российские ЗРК «Бук-М2Э» уничтожили более 30 беспилотников, в то время, как остальные системы ПВО, находящиеся на вооружении Дамаска, сбили ещё около 30 БПЛА Bayraktar TB2.

В связи с этим в небе арабской страны теперь редко можно увидеть турецкие дроны.