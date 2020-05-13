Коллиматорными прицелами оснастят и крупнокалиберные пулеметы

В России создан первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулемётов. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Новый прицел разработан специально для тяжёлого автоматического станкового оружия, которое устанавливается на бронетехнике и вертолётах, в частности для пулемёта «Корд». Эксперты считают, что применение подобных приборов существенно повысит точность российских крупнокалиберных систем.

Российские конструкторы создали первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулемётов. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

В пресс-релизе холдинга отмечается, что новый прицел был специально разработан ЦНИИ «Циклон» для крупнокалиберного автоматического оружия, устанавливаемого на бронетехнике, вертолётах и патрульных катерах, в частности пулемёта «Корд» калибра 12,7 мм.

«Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1 тыс метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела - точность стрельбы увеличивается в несколько раз», - рассказали в «Росэлектронике», входящей в состав «Ростеха».

Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку (в западной номенклатуре такие прицелы называются Red Dot - «красная точка»), которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра, отмечает RT.

Благодаря широкому полю зрения (20°) прицел подходит для использования в движении и стрельбы по перемещающимся мишеням. Механизм корректировки прицеливания новой российской разработки позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 м, отмечается в сообщении Ростеха.