Войти
Военно-промышленный курьер

Российские спецы помогают вылавливать «Акул» в Венесуэле

647
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Из Южной Америки поступает дополнительная информация о попытке военного переворота в Венесуэле. Венесуэльские военные назвали операцию по ликвидации остатков разгромленных заговорщиков «Акула 2020».

Арестованным американцам Денману и Берри уже официально предъявлены обвинения в терроризме, а также целом букете других преступлений.

По данным венесуэльской прессы к поимке американских и колумбийских наемников присоединились бойцы Сил специальных операций России, которые готовят своих коллег в этой стране. Известно, что, по крайней мере, несколько российских спецназовцев оказывают помощь спецслужбе Венесуэлы (FANB), проводя разведку территории при помощи БПЛА.

Сначала они были намерены действовать с аэродрома Майкетия, который должны были захватить наемники, но так как уровень технического оснащения местного центра управления разведывательными дронами их не очень устроил, русские перебрались на главную станцию береговой охраны в Ла Гуайре.

Вашингтон всячески опровергает свою причастность к провалившемуся перевороту. При этом официальные лица утверждают, что если бы государственные структуры США его организовывали, то вторглись в эту страну армией.

Тем временем сразу 3 американских сенатора официально потребовали от Генпрокурора США, Главы национальной разведки и от Майка Помпео объяснений по данному инциденту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.01.2017
Военные новости: военно-морские амбиции Ирана
04.04.2016
Чилийские авиакомпании заинтересовались покупкой Superjet 100
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
01.04.2014
Пусть растет «Подсолнух»
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
01.04.2008
"Рособоронэкспорт" предлагает странам Латинской Америки надводные корабли и другую востребованную в регионе продукцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны