Российские спецы помогают вылавливать «Акул» в Венесуэле

Из Южной Америки поступает дополнительная информация о попытке военного переворота в Венесуэле. Венесуэльские военные назвали операцию по ликвидации остатков разгромленных заговорщиков «Акула 2020».

Арестованным американцам Денману и Берри уже официально предъявлены обвинения в терроризме, а также целом букете других преступлений.

По данным венесуэльской прессы к поимке американских и колумбийских наемников присоединились бойцы Сил специальных операций России, которые готовят своих коллег в этой стране. Известно, что, по крайней мере, несколько российских спецназовцев оказывают помощь спецслужбе Венесуэлы (FANB), проводя разведку территории при помощи БПЛА.

Сначала они были намерены действовать с аэродрома Майкетия, который должны были захватить наемники, но так как уровень технического оснащения местного центра управления разведывательными дронами их не очень устроил, русские перебрались на главную станцию береговой охраны в Ла Гуайре.

Вашингтон всячески опровергает свою причастность к провалившемуся перевороту. При этом официальные лица утверждают, что если бы государственные структуры США его организовывали, то вторглись в эту страну армией.

Тем временем сразу 3 американских сенатора официально потребовали от Генпрокурора США, Главы национальной разведки и от Майка Помпео объяснений по данному инциденту.